"Жодних ухилянь!" У Раді приготували жорсткі обмеження для ФОП

У податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

Так законодавці хочуть впоратися з ухиленням від податків. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, передає "РБК-Україна".

"Зрозуміло, що є нюанси з ухиленням від податків через ФОП. Але якщо поєднати ці речі (підняти поріг максимального доходу для того, аби мати право працювати на спрощеній системі оподаткування – Ред.), щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю й виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", – сказав Гетманцев.

За його словами, зараз в Україні є проблема, що великий бізнес (у тому числі ресторани, магазини електроніки та інші), маючи мільйонні обороти, ухиляється від податків з використанням ФОП. Реформа має на меті максимально "витіснити" його із цієї системи й змусити його сплачувати податки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів своєю постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальній службі.

Раніше у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8157 про Національне бюро фінансової безпеки України, який підготувала голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який дозволить податковим інспекторам відстежувати, скільки витрачають українці та порівнювати їхні витрати з доходами.

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