Головна Новини
25 листопада • оновлено в 17:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Конфліктував з Богданом: ЗМІ повідомили про бажання Зеленського розпустити Кабмін

1.7т
Читати матеріал російською

Відставка Кабінету міністрів Олексія Гончарука може статися вже найближчими місяцями. Причина в тому, що в Офісі президента бачать, що не здатні керувати урядом.

Також у президента України Володимира Зеленського незадоволені роботою деяких міністрів. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа". За даними співрозмовників видання в ОП, відставка Кабміну може відбутися вже у найближчі місяці – до Нового року або ж навесні 2020 року. "Основний конфлікт: президент бачить нездатність управляти Кабміном", – говорить один зі співрозмовників видання, знайомий із ситуацією.

Також у матеріалі сказано, що Гончарук останнім часом не може прийти до компромісу з главою Офісу Андрієм Богданом, чиєю "квотою" неофіційно вважається прем'єр.

Новини
"Слуга народу" раптово пішла у відставку з високої посади: що відомо

"Також є претензії до окремих міністрів і інших чиновників із системи вищої виконавчої влади. Так, в Офісі незадоволені падінням митних надходжень. У цьому звинувачують голову ДМС Максима Нефьодова, який, як вважають на Банковій, поки не справляється з покладеними на нього обов'язками", – відзначають автори.

Все це, за словами джерела видання, підводить Зеленського до думки про необхідність перезавантажити уряд аж до звільнення самого прем'єр-міністра (це спричинить відставку всього Кабміну). За його словами, зараз розглядаються два терміни можливої відставки Кабміну – кінець цього року або весна наступного року.

Зеленський нібито незадоволений Гончаруком

Зеленський нібито незадоволений Гончаруком

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівської області генерал-майора Юрія Гончарова, який вже працював на високих посадах в спецслужбі і в 2014 році виступав проти Євромайдану.

У Міністерстві освіти і науки України пішли на конфронтацію з президентом Володимиром Зеленським. У відомстві не підтримують його ідею з приводу лібералізації системи вищої освіти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Реформи Зеленського
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Андрій Богдан Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
13
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги