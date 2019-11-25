Конфліктував з Богданом: ЗМІ повідомили про бажання Зеленського розпустити Кабмін

Відставка Кабінету міністрів Олексія Гончарука може статися вже найближчими місяцями. Причина в тому, що в Офісі президента бачать, що не здатні керувати урядом.

Також у президента України Володимира Зеленського незадоволені роботою деяких міністрів. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа". За даними співрозмовників видання в ОП, відставка Кабміну може відбутися вже у найближчі місяці – до Нового року або ж навесні 2020 року. "Основний конфлікт: президент бачить нездатність управляти Кабміном", – говорить один зі співрозмовників видання, знайомий із ситуацією.

Також у матеріалі сказано, що Гончарук останнім часом не може прийти до компромісу з главою Офісу Андрієм Богданом, чиєю "квотою" неофіційно вважається прем'єр.

"Також є претензії до окремих міністрів і інших чиновників із системи вищої виконавчої влади. Так, в Офісі незадоволені падінням митних надходжень. У цьому звинувачують голову ДМС Максима Нефьодова, який, як вважають на Банковій, поки не справляється з покладеними на нього обов'язками", – відзначають автори.

Все це, за словами джерела видання, підводить Зеленського до думки про необхідність перезавантажити уряд аж до звільнення самого прем'єр-міністра (це спричинить відставку всього Кабміну). За його словами, зараз розглядаються два терміни можливої відставки Кабміну – кінець цього року або весна наступного року.

Зеленський нібито незадоволений Гончаруком

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівської області генерал-майора Юрія Гончарова, який вже працював на високих посадах в спецслужбі і в 2014 році виступав проти Євромайдану.

У Міністерстві освіти і науки України пішли на конфронтацію з президентом Володимиром Зеленським. У відомстві не підтримують його ідею з приводу лібералізації системи вищої освіти.

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