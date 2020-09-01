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Зеленський заявив про масштабну реконструкцію аеропортів "у всіх важливих точках України"

Борис Бондар
Борис Бондар
Ринки та компанії
1,3 т.
Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів

Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів. ТАСС

Реконструкцію аеропортів в основних українських містах у 2021 році включать до програми "Велике будівництво" і за 2-3 роки відновлять всі аеродроми, які потрібні Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Полтавської області, повідомили в його пресслужбі. Глава держави уточнив, що за два-три роки вдасться побудувати всі аеродроми, які потрібні Україні.

У Полтаві президент ознайомився з проектом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава". Для його повноцінної роботи необхідно реконструювати злітно-посадкову смугу.

За словами директора підприємства Володимира Окари, на це необхідно 425 млн гривень.

"Треба робити смугу. Підтримувати немає сенсу, оскільки ви витрачаєте гроші на підтримку, а смуга і далі не функціонує", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже в цьому році кошти на ремонт смуги будуть закладені в обласному бюджеті. І пообіцяв, що аеропорт додадуть до програми "Велике будівництво", де будуть аеропорти "в усіх важливих точках України".

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко також зазначив, що наступного року роботи з ремонту смуги будуть включені до Національної програми "Велике будівництво". За рахунок бюджету Полтавської області в цьому році повинна бути розроблена проектно-кошторисна документація.

"Всі аеропорти будемо додавати до програми. Пріоритет буде для тих міст, тих аеропортів, які мають документи. По всій країні є або смуга, або термінал. І якщо документи будуть в цьому році, то в наступному році ми побудуємо", – сказав глава держави.

Як повідомляв Обозреватель, президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність грошей на будівництво аеропорту в Дніпрі в проекті державного бюджету на 2020 рік. За його словами, можливо, це "якась помилка".

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