Зеленський пригрозив позбавити Кабмін зарплати: озвучено причину

Президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.
Про це глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі у вівторок. 25 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зеленський поставив умову Гончаруку
"Борги із зарплати шахтарям на сьогодні – це понад 1 мільярд гривень. Мільярд сто мільйонів, буде півтора. Дуже прошу в найближчі місяці – березень, квітень – закрити всі борги перед шахтарями. Якщо пропустимо хоч одну добу, то мені здається, що буде справедливим, якщо весь уряд не буде отримувати зарплату цього місяця", – сказав Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня Кабмін виділив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.
У вівторок, 21 січня, у приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість із зарплати, яку ті не отримують із листопада 2019 року.
6 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями й медиками.
У Міненерго України заявили, що борги із зарплат у шахтарів ростуть, оскільки через теплу зиму на складах не витрачаються запаси вугілля.
Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім працівникам доведеться шукати нову роботу.
На початку лютого українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості із зарплати.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся