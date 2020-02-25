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25 лютого • оновлено в 13:22
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Зеленський пригрозив позбавити Кабмін зарплати: озвучено причину

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Президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.

Про це глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі у вівторок. 25 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Борги із зарплати шахтарям на сьогодні – це понад 1 мільярд гривень. Мільярд сто мільйонів, буде півтора. Дуже прошу в найближчі місяці – березень, квітень – закрити всі борги перед шахтарями. Якщо пропустимо хоч одну добу, то мені здається, що буде справедливим, якщо весь уряд не буде отримувати зарплату цього місяця", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Лукашенко нервно курит
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Baloban Valentina
Baloban Valentina
Правильно!!!Пора Гончарука Гнать!!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Понты! У путина научился. Царь - хороший, бояре - враги!
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