Зеленський запропонував допомагати бізнесу за гроші Фонду гарантування вкладів

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити Фонд розвитку підприємництва, а 2 млрд гривень для нього взяти з Фонду гарантування вкладів.

Про це свідчить поданий ним 12 грудня в парламент законопроект №2589, передає "Інтерфакс-Україна". Для цього до держбюджету-2020 потрібно буде внести поправки.

"Законопроектом пропонується збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів ФГВФО і передбачити Міністерству фінансів України витрати у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Таким чином, витрати держбюджету замість 1,182 трлн грн пропонується збільшити до 1,184 трлн грн, а його дефіцит має зрости з 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн.

Володимир Зеленський Офіс президента

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