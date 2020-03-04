Рада відправила Гончарука у відставку

Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Таке рішення парламент ухвалив на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу". (Щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Хроніку звільнення глави уряду можна почитати тут.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Голосування за фракціями Телеканал "Рада"

Як Зеленський громив Гончарука

Засідання відкрив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у цього уряду були успіхи, але багато завдань він провалив.

"Перший уряд, де немає корупції. Але не красти замало. Це уряд нових облич. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає що робити, але цього замало. Треба дійсно дуже багато працювати. Ми не маємо боятися правди. Ми повинні визнавати помилки. Бо в день, коли ми зануримось у теплу ванну ілюзій – потоне вся країна. Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка не зростала. За 2 місяці невиконання держбюджету майже 16 млрд гривень. Ми повинні казати правду. 13 млрд із них – це провал надходжень від митниці", – сказав Зеленський.

Виступ Зеленського у Раді Телеканал "Рада"

Президент сказав, що індустріальна слава України поступово стає спогадом. І є ризик, що про потенціал поступово почнуть казати "це було давно і неправда".

"Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищі. Ми знизили ціну на газ. Вона нижча, ніж минулого року, вона найнижча за 4 роки. Але люди заплуталися з платіжками. Комусь нарахували абонплату за декілька місяців вперед. Уряд провалив роз'яснювальну кампанію з місцевою владою, щоб люди в усіх регіонах відчули зменшення платіжки за тепло", – сказав Зеленський про результати роботи уряду в опалювальному сезоні.

Також Зеленський розкритикував високі зарплати в держкомпаніях.

"Є питання щодо зарплат і премій членів Наглядових рад державних компаній. Коли майже 10 млн громадян живуть на межі бідності. Не може бути таких зарплат у людей, які, перебуваючи за кордоном, прилітають сюди тричі на рік. Сьогодні наглядати стало набагато вигідніше, ніж працювати. Ми не ставимо під сумнів ефективність роботи іноземців – це лише питання справедливості і нашого почуття суб'єктності", – сказав Зеленський.

Ще один блок претензій – пенсії.

"Реального плану щодо пенсій, може він десь є, але суспільство нічого не чуло. Значна частина пенсіонерів отримує менше 2 тис. грн. Індексацію не проведено, Пенсійний фонд залишається неефективною машиною, яка лише на утримання проїдає 5 млрд грн. На тлі цього пенсіонери і соціально незахищені мають одне питання – "за що так з нами і що з нами буде далі?", – сказав Зеленський.

Наприкінці виступу Зеленський похвалив уряд Гончарука: "Цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди". Зал Ради вибухнув аплодисментами. Але аплодувала лише фракція "Слуги народу".

Врешті президент попросив депутатів дати оцінку роботі Гончарука.

Що пояснив Гончарук

Після президента слово взяв прем'єр Гончарук. Він подякував Зеленському і дуже стримано сказав, що йому нема чого соромитись і додав, що у його уряду є дуже багато досягнень.

Виступ Гончарука в Раді

"Як сказав президент, у цьому уряді не крали, у нас не було корупції, ми з нею боролися з першого до останнього дня. Наш уряд змінив менеджмент в десятках компаній. На "Артемсолі", на "Енергоатомі". Ми боролися з корупцією на всіх ділянках. Тому за останні місяці на нас вилилися тонни бруду. Але ми не відступили. Хочу подякувати нашим міністрам, які продовжували робити свою роботу. Ми все це зробили разом з вами, і я вірю, що є багато народних депутатів, які хочуть, щоб Україна процвітала. Все те, що ми започаткували, має бути завершене – реформа ринку землі, вільний обіг капіталу. Я буду працювати над тим, щоб Україна була успішною незалежно від свого статусу. Дякую вам за можливість працювати разом", – сказав Гончарук.

У своєму Telegram-каналі Гончарук додав, що йому дали замало часу, щоб було видно результат роботи.

"6 місяців – це дуже короткий термін, щоб оцінювати результати будь-якого уряду. Хоча окремі результати нашої з вами роботи українці вже бачать в платіжках", – написав Гончарук.

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