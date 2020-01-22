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22 січня • оновлено в 19:33
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Податкові канікули і менеджер 24/7: Зеленський озвучив пропозиції України інвесторам у Давосі

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 січня, на економічному форумі в Давосі пообіцяв сприятливі умови для інвесторів, які прийдуть в Україну.

Зокрема, їх на 2 роки звільнять від сплати податку на прибуток (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми готові говорити з великими західними інвесторами. І у нас є не лише слова, але і серйозні пропозиції. Ми будемо захищати інвестиції. Підготовлена нова програма Investment nanny. Кожному інвестору, великої компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів, ми забезпечимо окремий контракт із державою. У вас буде менеджер, який говорить 5 мовами, і буде доступний 24 години на добу", – пообіцяв президент.

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Зеленський озвучив пропозиції України інвесторам

Зеленський озвучив пропозиції України інвесторам

Скріншот із відео

Також Зеленський запропонував інвесторам включитися в велику приватизацію. "На сьогодні 500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки всім інвесторам 10 млн доларів + ми надамо податкові канікули. Ви не будете платити податок на прибуток", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський також назвав питання безпеки головною загрозою для сучасного світу.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Інвестиції в Україну Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія
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Комментарии на сайте не модерированы
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
После того, как укроина простила свои долги, а окучить и грохнуть могут ещё в аэропорту, про какие 100 млн. вообще речь?
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