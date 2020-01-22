Податкові канікули і менеджер 24/7: Зеленський озвучив пропозиції України інвесторам у Давосі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 січня, на економічному форумі в Давосі пообіцяв сприятливі умови для інвесторів, які прийдуть в Україну.

Зокрема, їх на 2 роки звільнять від сплати податку на прибуток (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми готові говорити з великими західними інвесторами. І у нас є не лише слова, але і серйозні пропозиції. Ми будемо захищати інвестиції. Підготовлена нова програма Investment nanny. Кожному інвестору, великої компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів, ми забезпечимо окремий контракт із державою. У вас буде менеджер, який говорить 5 мовами, і буде доступний 24 години на добу", – пообіцяв президент.

Зеленський озвучив пропозиції України інвесторам Скріншот із відео

Також Зеленський запропонував інвесторам включитися в велику приватизацію. "На сьогодні 500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки всім інвесторам 10 млн доларів + ми надамо податкові канікули. Ви не будете платити податок на прибуток", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський також назвав питання безпеки головною загрозою для сучасного світу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!