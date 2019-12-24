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24 грудня • оновлено в 11:53
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Зеленський пішов назустріч бізнесу: підписано закон для промислового безвізу з ЄС

1.4т
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 367-ІХ, який зменшує тиск на бізнес від наглядових органів.

Про це йдеться на сайті глави держави. Закон погоджує українське законодавство з європейським і є останнім кроком, необхідним для підписання так званого ACAA agreement – промислового безвізу. Він дозволить українському бізнесу вільно торгувати з європейцями.

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Документ було ухвалено Верховною Радою 12 грудня. Він покликаний знизити ризики підкупу під час здійснення перевірок, а також посилити захист покупців в разі виявлення небезпечної нехарчової продукції.

Згідно із законом, влаштувати інспекцію товарів виробника можна буде тільки тоді, якщо є документально підтверджені підстав вважати, що продукція з його вини виявилася небезпечною або не відповідає якимось вимогам.

Водночас контролерам не можна буде обстежувати інші вироби. "Це дозволить сфокусувати перевірку й запобігти зловживанням", – стверджується на сайті президента.

Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав Закон № 124-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію".

Україна в рамках перегляду угоди про Асоціацію з ЄС в 2021-му планує підписати ACAA agreement – промисловий безвіз, який дозволить бізнесу вільно торгувати з європейцями.

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Читайте всі новини по темі "Угода про асоціацію з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Угода про асоціацію з ЄС Безвізовий режим з ЄС
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО:Пи.нд.осы ещё 4 года назад обещали нашему шоколадному оп.ар.ышу серьёзные финансовые компенсации при сокращении торговли с Россией, но они так и не поступили, в итоге наши производители понесли огромные экономические потери, лишившись огромных прибылей, которые давал российский рынок, при этом западные рынки покупали и покупают намного меньшие объёмы украинского экспорта, чем это делали русские. В конечном счёте, украинской экономике нанесён ОГРОМНЫЙ УРОН, а вместо компенсаций Украине навязывают займы, за которые придётся платить долгие годы, что низводит страну до уровня африканского бантустана. И после этого майд.ауны ещё что-то пытаются рассказать про "незалежну" страну Украину..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё появляются украинские помидоры летом и печенье. Ну, растительное масло всегда есть. Продукцией шокофюрера все завалено. Рошеновское дерьмо едят только латыши, русские в Латвии этим брезгуют
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Стефанова, Ты первая жрешь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, Европа прям замерла в ожидании украинских товаров! У нас как-то украинские яйца от Ovostar появились, так наши производители до сих пор визжат и сальмонеллу на них нашли. Welcome to Europe Или Чужие Здесь Не Ходят.
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