Зеленський пішов назустріч бізнесу: підписано закон для промислового безвізу з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 367-ІХ, який зменшує тиск на бізнес від наглядових органів.

Про це йдеться на сайті глави держави. Закон погоджує українське законодавство з європейським і є останнім кроком, необхідним для підписання так званого ACAA agreement – промислового безвізу. Він дозволить українському бізнесу вільно торгувати з європейцями.

Документ було ухвалено Верховною Радою 12 грудня. Він покликаний знизити ризики підкупу під час здійснення перевірок, а також посилити захист покупців в разі виявлення небезпечної нехарчової продукції.

Згідно із законом, влаштувати інспекцію товарів виробника можна буде тільки тоді, якщо є документально підтверджені підстав вважати, що продукція з його вини виявилася небезпечною або не відповідає якимось вимогам.

Водночас контролерам не можна буде обстежувати інші вироби. "Це дозволить сфокусувати перевірку й запобігти зловживанням", – стверджується на сайті президента.

Зеленський підписав закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав Закон № 124-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію".

Україна в рамках перегляду угоди про Асоціацію з ЄС в 2021-му планує підписати ACAA agreement – промисловий безвіз, який дозволить бізнесу вільно торгувати з європейцями.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся