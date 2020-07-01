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Зеленський ухвалив, як змінюватиметься склад НКРЕКП: хто перший на вихід

Андрій Довгань
Ринки та компанії
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Зеленський ухвалив, як змінюватиметься склад НКРЕКП: хто перший на вихід

Зеленський підписав указ про ротації у НКРЕКП (Фото: колаж Обозревателя).

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Документ затверджено 30 червня.

Як змінюватиметься склад НКРЕКП

  1. до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Антонової Олени Олександрівни;

  2. до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Кривенко Оксани Олександрівни;

  3. до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Магди Олексія Івановича;

  4. до 1 липня 2024 року ротація застосовується до:

    – члена НКРЕКП Бабій Ольги Андріївни;

    – члена НКРЕКП Коваленка Дмитра Віталійовича;

  5. до 1 липня 2025 року ротація застосовується до:

    – члена НКРЕКП Кайдаша Руслана Юрійовича;

    – члена НКРЕКП Тарасюка Валерія Володимировича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами, нижчими, ніж для бізнесу, можуть бути продовжені ще на місяць, до 1 серпня.

Ручне втручання в роботу ринку електроенергії для зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

УкраїнаНКРЕКПВолодимир Зеленський
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