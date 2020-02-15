Зеленський: не називайте Україну корумпованою! Це неправда!

Президент України Володимир Зеленський попросив перестати називати Україну корумпованою державою.

Про це він заявив на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомили на сайті глави держави. За його словами, в Україні триває боротьба з корупцією, тому згадки про нашу державу винятково як про корумповану – помилкові і безпідставні.

Корупція в Україні

"Коли я зустрічався з Президентом США Дональдом Трампом, він зазначав, що у попередні роки наша країна була корумпованою. І я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда", – сказав Зеленський.

Він додав, що влада намагається змінити негативний імідж України. "Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. І у нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський райсуд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти міністра економіки України Тимофія Милованова.

На Одещині чиновники протягом двох років привласнювали 7 млн гривень бюджетних коштів, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!