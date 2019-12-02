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2 грудня • оновлено в 22:22
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Завчасно: Росія з новим союзником раптово запустила газопровід

9.5т
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Росія почала постачання природного газу в Китай "східним" маршрутом – по газопроводу "Сила Сибіру".

Компресорні станції в Росії й Китаї в режимі телемосту в понеділок, 2 грудня, запустили президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. Про це повідомив "Інтерфакс".

Договір поставки російського газу по "Силі Сибіру" було підписано в травні 2014 року строком на 30 років. Росія зобов'язана продавати Китаю до 38 млрд. куб. м газу щороку. На цей рівень мають вийти протягом п'яти років, а поки обсяги обговорені на рівні 5 млрд куб. м на 2020 рік, 10 млрд кубометрів на 2021-й і 15 млрд кубометрів на 2022-й.

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Завчасно: Росія з новим союзником раптово запустила газопровід

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року група аналітиків Сбербанк CIB опублікувала в РФ доповідь про нерентабельність всіх трьох "потоків" – "Північного", "Турецького" і "Сили Сибіру". Найбільшій критиці була піддана "Сила Сибіру", оскільки він у 5,5 разів дорожчий за альтернативний газопровод в Китай із Алтаю.

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Автор
Андрій Довгань
Особи
Володимир Путін Сі Цзіньпін
Місце
Росія
Теги
газопровод газ
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Сало Сибири
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0
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это только до границы с Китаем путинский газопровод называется «Сила Сибири». На территории Китая он называется «Сибирьнаш».
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Цуканов Евгений, на ДВ китайцы вместо каклоидов батрачат на стройках и рынках России. Какелы же не орут "подмосковнаш".
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0
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Россия запустила газопровод «Сила Сибири». Теперь Украина сможет по реверсу покупать газ в Китае.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цуканов Евгений, вроде бы Китай отказался от американского сжиженного газа, и теперь он поплывет в Украину..
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