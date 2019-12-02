Завчасно: Росія з новим союзником раптово запустила газопровід

Росія почала постачання природного газу в Китай "східним" маршрутом – по газопроводу "Сила Сибіру".

Компресорні станції в Росії й Китаї в режимі телемосту в понеділок, 2 грудня, запустили президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. Про це повідомив "Інтерфакс".

Договір поставки російського газу по "Силі Сибіру" було підписано в травні 2014 року строком на 30 років. Росія зобов'язана продавати Китаю до 38 млрд. куб. м газу щороку. На цей рівень мають вийти протягом п'яти років, а поки обсяги обговорені на рівні 5 млрд куб. м на 2020 рік, 10 млрд кубометрів на 2021-й і 15 млрд кубометрів на 2022-й.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року група аналітиків Сбербанк CIB опублікувала в РФ доповідь про нерентабельність всіх трьох "потоків" – "Північного", "Турецького" і "Сили Сибіру". Найбільшій критиці була піддана "Сила Сибіру", оскільки він у 5,5 разів дорожчий за альтернативний газопровод в Китай із Алтаю.

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