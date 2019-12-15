Запуск ринку землі: в Раді розповіли, скільки коштуватиме гектар

Одразу після створення в Україні вільного ринку землі вартість гектара становитиме близько 2 тис. доларів, проте через два роки ціна виросте в 2-3 рази.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, коментуючи земельну реформу.

"На перший період, коли земельна реформа запрацює з 1 жовтня 2020 року, зрозуміло, що ціна буде не дуже високою. Я думаю, на рівні 2 тис. доларів за гектар. Але якщо люди не будуть поспішати, то на кінець 2021-го, 2022 рік ціна буде варіюватися 5-7 тис. доларів", – вважає нардеп.

Соломчук прогнозує, що одразу після запуску земельного ринку невелика кількість населення буде готова реалізувати свою землю.

"Думаю, цей відсоток буде дуже маленьким. Чим західніша Україна, тим менший відсоток, тому що більше приватних власників, підприємців, малих господарств", – зазначив він.

При цьому нардеп не зміг сказати, як реформа вплине на ціну оренди землі: "Вартість оренди завжди змінюється. Не можна прогнозувати, яка вартість оренди землі буде... За останні 5-7 років вартість оренди змінилася дуже сильно, в 3-4 рази".

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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