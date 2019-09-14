"Занурюється в боргове болото": експерт розповів про проблеми "Газпрому"

Російський "Газпром" все глибше занурюється в боргове болото, перетворюючись на тягар для "наддержави".

Брак коштів приводить монополію до дилеми: або брати кредити, або заморозити практично всі проекти. І вибір робиться на користь першого варіанту. Про це на Facebook написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Так,"Газпром" до кінця цього року планує позичити 725 млрд рублів або більше $11 млрд відповідно до нинішнього курсу. Саме стільки монополії не вистачає для реалізації поставлених обсягів робіт по проектам на цей рік. Що примітно, в 2018 році "Газпром" позичав 740 млрд руб, так само через нездатність реалізувати поставлені завдання через брак коштів", – пише експерт.

Він зазначає, що 2019 й рік для "Газпрому" може стати поворотним. Причина в тому, що в цьому році не тільки на ринку газу стався дворазовий обвал цін на "блакитне золото", але і значно скоротилися поставки російської монополії своєї продукції. Зокрема, до кінця року скорочення експорту російського газу може перевищити 10%.

Коваленко пише, що в II-му кварталі монополія показала збитки в розмірі 55 млрд рублів, які перевищили суму, яку їй вдалося заробити. І в майбутньому таке може з року в рік повторюватися.

"А тому, можна побажати удачі "Газпрому" на його терені занурення все глибше в боргове болото. Адже коли монополія перестане насичувати бюджет РФ і перетвориться на тягар, манія недоімперского реваншизму значно скоротиться, а невдоволення місцевих еліт буде відволікати від геополітичних амбіцій, що тільки на благо всьому цивілізованому світу", – підсумував Коваленко.

"Газпром" має величезні борги

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

У Росії підтвердили, що готові 19 вересня провести переговори щодо транзиту газу з Україною і Єврокомісією.

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