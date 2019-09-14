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14 вересня • оновлено в 16:39
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"Занурюється в боргове болото": експерт розповів про проблеми "Газпрому"

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Російський "Газпром" все глибше занурюється в боргове болото, перетворюючись на тягар для "наддержави".

Брак коштів приводить монополію до дилеми: або брати кредити, або заморозити практично всі проекти. І вибір робиться на користь першого варіанту. Про це на Facebook написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Так,"Газпром" до кінця цього року планує позичити 725 млрд рублів або більше $11 млрд відповідно до нинішнього курсу. Саме стільки монополії не вистачає для реалізації поставлених обсягів робіт по проектам на цей рік. Що примітно, в 2018 році "Газпром" позичав 740 млрд руб, так само через нездатність реалізувати поставлені завдання через брак коштів", – пише експерт.

Він зазначає, що 2019 й рік для "Газпрому" може стати поворотним. Причина в тому, що в цьому році не тільки на ринку газу стався дворазовий обвал цін на "блакитне золото", але і значно скоротилися поставки російської монополії своєї продукції. Зокрема, до кінця року скорочення експорту російського газу може перевищити 10%.

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Коваленко пише, що в II-му кварталі монополія показала збитки в розмірі 55 млрд рублів, які перевищили суму, яку їй вдалося заробити. І в майбутньому таке може з року в рік повторюватися.

"А тому, можна побажати удачі "Газпрому" на його терені занурення все глибше в боргове болото. Адже коли монополія перестане насичувати бюджет РФ і перетвориться на тягар, манія недоімперского реваншизму значно скоротиться, а невдоволення місцевих еліт буде відволікати від геополітичних амбіцій, що тільки на благо всьому цивілізованому світу", – підсумував Коваленко.

"Газпром" має величезні борги

"Газпром" має величезні борги

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

У Росії підтвердили, що готові 19 вересня провести переговори щодо транзиту газу з Україною і Єврокомісією.

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Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
Газпром долги кредит
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что же, придётся сократить поставки газа на Украину...
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70rus xxx
70rus xxx
Смешные вы,украинцы.У Газпрома грошей,хватит всю Окраинушку купить.
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