Зупинилися всі станції: в окупованому Криму сталася нова масштабна НП

В окупованому Криму місто Керч залишилось без питної води. Причина - у поломках на насосних станціях.

Проблема є і з відкачуванням стоків з каналізації. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"З середини ночі 12 серпня половина Керчі залишилася без води. Як повідомили у водоканалі, відбулися відразу дві серйозні аварії – на каналізаційній насосній і на водоочисній станції", – пише Керчь.ФМ.

Повідомляється, що воду городянам будуть давати на водовозках. Їх на все місто чотири штуки.

У Керчі роздають воду kerch.fm

"Поломка сталася на водонасосной станції в селищі Бондаренкове: вийшов з ладу старий насос. На даний момент в керченському водоканалі робітники своїми силами намагаються відновити насос. Якщо їм це вдасться, керчани отримають воду приблизно о 18 годині", – з посиланням на словам комунальників пише KERCH.COM.RU.

Якщо відремонтувати не вийде, то нові водонасосні станції в Керч будуть везти аж з Красноперепопа і Феодосії. Видання повідомляє, що в цьому випадку воду дадуть лише у вівторок, 13 серпня.

У Керчі через аварію воду розвозять водовозки kerch.fm

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму стався новий масштабний блекаут. Зокрема, про відключення електрики повідомляють жителі міста Євпаторія.

Тим часом жителі Криму в соцмережах жорстко ставлять на місце росіян, охочих приїхати на окупований півострів в пошуках дешевої і легкого життя.

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