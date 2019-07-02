Конкуренція і боротьба за споживача: в Україні запустили новий ринок електроенергії

В Україні з 1 липня запустили конкурентний ринок електричної енергії. Влада вже відзвітувала про стабільну роботу енергосистеми в нових умовах, а на біржі успішно пройшли перші торги. Головний результат – учасники ринку вступили в конкуренцію за споживача і біржові ціни на "ток" нижчі за межу, встановленої НКРЕКП.

OBOZREVATEL розібрався, як в Україні запустили ринок електроенергії і які є ризики.

Ринок стабільно працює, а ціни знижуються

В Україні на ринку виробництва електроенергії до 1 липня діяв принципи "єдиного котла". Держпідприємство "Енергоринок" (у якого від ринку тільки назва) весь "ток" скуповувало у генерації, в це підприємство стікалися всі зароблені на електроенергії гроші, які, згідно з певними алгоритмами, воно розподіляла між генкомпаниями. Все – під жорстким контролем держави - тарифи встановлював регулятор.

Ще в 2017-му прийняли закон "Про ринок електроенергії". Головна його ідея: виробники і постачальники електроенергії повинні конкурувати і боротися за споживача. Це дозволить споживачеві вибирати постачальника електроенергії виходячи з ціни та умов поставки.

Першого липня новий ринок повноцінно запрацював. І хоча окремі скептики висловлювали побоювання, і міністр енергетики, і профільна комісія, і "Укренерго" підтвердили: всі сегменти нового ринку почали працювати без збоїв. В "Центренерго" також заявляють: ситуація стабільна, ринок заробив і, як показує перший день відкритих торгів, зростання цін не відбулося.

"Дуже важливо відзначити – загрози для стабільної роботи нового ринку немає і загрози для української енергосистеми теж немає в Україні. Це важливо і це потрібно відзначити. Ну а шорсткості є і вони будуть, для цього є фахівці на місцях, я впевнений, що вони це допрацюють", – заявив народний депутат Артур Мартовицький.

Тарифи для населення не змінюватимуться. Як підтверджує керівник департаменту з питань регуляторної політики ДТЕК, це передбачено і самим законом. "Згідно з перехідними положеннями закону, на дворічний період універсальні постачальники, створені на базі обленерго, будуть продавати електроенергію споживачам за тарифами, які формуються за встановленою регулятором методикою, тобто повністю під контролем держави", – пояснює Юлія Носулько. Механізм цього відпрацьований - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продаватимуть електроенергію для потреб населення, це забезпечить збереження нинішнього тарифу для побутових споживачів до 31 грудня 2020 року.

На новому ринку ціни на електроенергію ТЕС, як показала практика перших днів, знизяться. Так, в порівнянні з лютим 2019 року, коли тариф ТЕС компанії ДТЕК становив 2,167 грн за кВт-год, після запуску ринку він виявилася нижче на 25%. "Ці результати стали можливі завдяки відкритій конкуренції серед генеруючих компаній України", – заявили в ДТЕК.

Загрози і скептики

Серед головних супротивників вільного ринку – представник президента в Кабміні Андрій Герус. На ринку він відомий як лобіст феросплавних заводів. В їх собівартості витрати на електроенергію складають 40-50%. Тому феросплавні підприємства зацікавлені в збереженні ручного регулювання галузі – в надії отримати знижений тариф на електроенергію, як це вже було в 2012-2014 роках.

Після запуску ринку Герус взагалі заявив, що ціни на 50% зросли. "На аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підняли свою ціну майже на 50%: у червні їх тариф був 1,44 грн, а тепер майже 2,3 грн", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Однак ця інформація виявилася черговим фейком. Фактична ціна на ринку на добу вперед, де конкурують генеруючі компанії – 1,59 грн. В Українській енергетичній біржі заяви Геруса спростували і роз'яснили ситуацію. "Те, що виставляється на біржу, це тільки" бажання продавця "за ціною. Тобто це не та ціна, за якою насправді пройдуть угоди. Це ціна, яку вони (в даному випадку мова йде про державний" Центренерго "- ред .) хочуть отримати, насправді може бути нижче, все залежить від балансу попиту і пропозиції. Наприклад, на добу вперед у "Оператора ринку", судячи з учорашніх торгів, ціни значно нижче", – пояснив глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Головна загроза на даний момент – саботаж і повернення до ручного регулювання. І така загроза, як заявив віце-президент Першої енергетичної асоціації Олександр Рогозін, існує.

"Мені здається, існує ризик, що після 1 липня при владі буде спокуса не проводити роботу над помилками і виправляти їх, а взагалі спробувати "згорнути" реформу. Особливо, якщо станеться якась серйозна накладка, буде на що нарікати, і з'явиться політичне бажання "повернути стабільність". Зараз про перенесення не говорять, оскільки йде виборча кампанія, але після її завершення питання може виникнути. Думаю, що в такому випадку буде ще гірше. Проблем і ризиків тільки додасться", - сказав він в інтерв'ю" енергореформи " .

Запуск ринку електроенергії – виконання міжнародних зобов'язань України в рамках Третього енергопакету ЄС. Але головне, що реформа дозволить українцям обирати постачальника і ціни, за якими їм вигідно купувати струм. для генерації новий ринок – можливість розвиватися в конкурентному середовищі, вдосконалюватися, в т.ч. проводити модернізацію і знижувати витрати. Тільки так можна буде успішно боротися за споживачів.

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