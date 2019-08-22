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"За міст переїжджайте!" У Криму розлютилися на наслідки "русского міра"

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Жителі анексованого Криму все більше сердяться на наслідки "корисних" санкцій. З ними відмовляються співпрацювати практично всі іноземні компанії й інтернет-магазини.

На цей факт у Twitter звернув увагу блогер КРИМський бандерівець. Він опублікував скріншоти з листуванням кримчан і відповідями на питання, як у Керч можна замовити товари з інтернет-магазину Joom.

"Ніяк", – відповідають користувачі.

"Ніяк. Пандал і Алі вам допоможе", – додає Микола Ремський, на що отримує коментар, що AliExpress на півострові теж не працює.

"За міст переїжджайте і замовляйте, що хочете", – вельми недружньо ставить крапку Андрій Бурбонів.

"Крим. Трохи про користь санкцій, яких ніхто не боїться", – прокоментував КРИМський бандерівець цю переписку.

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З Кримом відмовляються мати справу всі іноземці

З Кримом відмовляються мати справу всі іноземці

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський інтернет-магазин AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом. Обдурити систему неможливо жодними "маскування" під покупців із материка. При цьому в техпідтримку глобальної платформи всі проблеми ввічливо пояснюють "технічним збоєм".

Також з'ясувалося, що в Криму ціни на продукти вищі, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
інтернет-магазини
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