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4 листопада • оновлено в 15:34
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/ Ринки та компанії

З українців зібрали ще 630 млн: схему Яценка досі не закрили

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В Україні кілька компаній, які відповідно до розслідування OBOZREVATEL пов'язані з екснаредпом Антоном Яценком, досі щодня збирають мільйони гривень фактично за повітря. Фірми передають інформацію від нотаріусів до Фонду державного майна і стягують за це плату.

Від дня публікації журналістського розслідування за рахунок схеми зібрали ще близько 630 млн грн. При цьому нова влада досі не зважилася припинити махінації.

В середині липня 2018 року в Україні з'явилася нова онлайнбаза оцінки майна "Оцінка онлайн". Річ у тім, що ще у кінці 2017 року Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу та зобов'язала Фонд Держмайна відкрити доступ до бази оцінки. Рішення було виконане, але з певними нюансами.

З українців зібрали ще 630 млн: схему Яценка досі не закрили

Так, на сайті ФДМ дійсно створили базу оцінки, але зробили її платною. За отримання доступу до неї нотаріусу і оцінювачу необхідно внести 984 гривні.

Якщо ж вартість товару вища за 30 тисяч – то сплатити доведеться 1704 гривень, понад 300 тисяч – 1860 гривень. Все б нічого, але гроші йдуть не у державний бюджет, а безпосередньо у донецьку фірму "Ві Ай Пі Департмент" зі статутним капіталом у 4 тисячі гривень.

Схема настільки очевидна, що на неї відреагували (щоправда, аж за рік) в Антимонопольному комітеті України.

Як зазначено на сайті АМКУ, за антиконкурентні узгоджені дії оштрафовано відразу кілька компаній:

  • "Ві Ай Пі Департамент" на – 10,331 млн грн;

  • "Акцепт онлайн" – 0,34 тис. грн;

  • "Про закупівлі" – на 1,324 млн грн;

  • "Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ" – 1,993 млн грн.

Базу запустив на той час глава Фонду Держмайна Віталій Трубаров. Він безпосередньо пов'язаний з одіозним екснародним депутатом Віталієм Хомутинніком. Саме за його "квотою" і отримав посаду в ФДМ. Але і це ще не все – як зазначено у розслідуванні OBOZREVATEL, реальним бенефіціаром прибутку є інший скандальний політик – нардеп-мажоритарник Антон Яценко.

Нагадаємо, на засіданні податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельської, при оформленні угод із нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 млн гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам... за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (входив до фракції, аффілійованої з мультимільярдером Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).

Але якщо раніше схему могли продавити і захистити, погрожуючи зривом важливих голосувань у Раді, зараз колишні нардепи фактично втратили владу, але продовжують, ймовірно, нелегально заробляти.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
схема обману нерухомість
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ось компанйон до пари Дубневичу
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