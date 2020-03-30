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30 березня • оновлено в 13:18
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/ Ринки та компанії

У Криму забили на сполох через вивезення їжі в Росію

3.2т
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"Влада" анексованого Криму поскаржилася, що ціни на продукти на півострові ростуть через те, що їх вивозять до Росії.

Через це аграріїв просять обмежити оптовий продаж продукції за межі Криму. Про це в понеділок, 30 березня, заявив так званий "віце-прем'єр, міністр сільського господарства Криму" Андрій Рюмшин, передає "Крим.Інформ".

З Криму до Росії вивозять продукти

З Криму до Росії вивозять продукти

"Продукція вивозиться сьогодні на материк – Краснодар, Ростов, Ставропілля у зв'язку з тим, що Брянськ, Курськ закрив частину кордонів. Сьогодні ми просимо всіх наших сільгоспників обмежити оптовий продаж по 20, 40 тонн (фури заходять за межі Криму)", – сказав Рюмшин.

Він додав, що "уряд Криму" вирішив боротися із завищеними цінами на їжу в торгових мережах і на ринках. У магазинів обіцяють відкликати торговельні ліцензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму кількість хворих коронавірусом продовжує зростати – в п'ятницю, 27 березня, діагноз підтвердили у 19 осіб. Ще 2,3 тис. кримчан – під підозрою. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився в "заповідник пенсіонерів".

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Ціни на продукти Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
продукти Новини Криму Новини Росії
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, на украине то точно, и маски не в дефиците, и лекарства, и продукты удивительно дёшево стОят...
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Мой господин
Мой господин
Откуда селюки продукты в Крыму,вы же им воду перекрыли и там теперь голод??
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Gordon Yury
Gordon Yury
Мой господин, Ничего удивительного, оккупанты по традиции вывозят с оккупированных ими территорий все, что только можно - это исторический факт, от которого не отвернуться! Интересно только, будут ли вывезенные из крыма продукты давить в эрэфии тракторами - крым же под санкциями? Ну а то, что в провинциальной эрэфии жрать нечего, тоже давно известно... Так что остается московитам завидовать УКРАИНСКИМ "селюкам" черной завистью!
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Перемога скоро
Перемога скоро
Мой господин, чтобы это понять, надо хотя бы одну зиму в кастрюле без шапки на улице проскакать. :)
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