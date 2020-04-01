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1 квітня • оновлено в 08:14
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Які аптеки зараз роблять знижки?

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Роботизовані аптеки піклуються про кожного. Щоб проявити турботу про людей, вони ініціювали велику акцію. З 1 квітня по 30 травня діятимуть знижки на різні групи товари: противірусні й протиалергічні препарати, засоби гігієни, вітаміни, дитяче харчування. Роботизовані аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" та "Благодія" роблять крок назустріч людям. Поки діють знижки до 25%, можна купувати потрібні товари та економити.

Фармбренди "Аптека Шар@" "Аптека Копійка" "Аптека АНЦ" і "Благодія" прагнуть зберегти довіру людей, які приходять в аптеки за допомогою. Велика акція* триватиме два місяці, щоб кожен охочий встигнув придбати потрібні товари зі знижками до 25%. Відповідальні аптеки працюють для кожної людини. В акційний перелік включені товари для дітей та дорослих.

Ліки зі знижками

Ліки зі знижками

Щоб нікому не доводилось виходити з дому зайвий раз, роботизовані аптеки не обмежують покупців у кількості товарів. Можете за один візит зробити покупки для себе та літніх родичів. Якщо переживаєте, що потрібні товари не дочекаються в аптеці, зробіть попереднє замовлення. Зв’яжіться з аптечною довідкою за телефоном 5900. Обов’язково вкажіть адресу аптеки, де вам було б зручно забрати замовлені товари й оплатити покупку.

Роботизовані аптеки докладають максимум зусиль, щоб допомогти населенню утримати здоров’я. На певні товари вони знижують ціни до 25%, щоб всі мали змогу робити важливі покупки.

Поки вся Україна знаходиться на карантині, перегляньте, чи є все потрібне у домашній аптечці. Якщо запаси майже вичерпались, завітайте у роботизовану аптеку. Там два місяці триватимуть великі знижки – до 25%. Акційні ціни діятимуть до 30 травня поточного року. Робіть покупки в аптеках, яким довіряють!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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Теми
Ліки в Україні здоров'я
Теги
аптека ліки
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