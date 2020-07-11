Як українцям оформити відпустку й отримати вищу зарплату: хитрощі закону

В Україні, згідно з чинним законодавством, для того, щоб піти у відпустку і не втратити частину зарплати, відпустку краще оформляти на сім днів, а не тільки на п'ять робочих. Водночас, якщо захопити вихідні до відпускного тижня і під час нього, то розмір заробітної плати навіть виросте.

Про те, як правильно оформити відпустку в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто має право на відпустку?

В Україні, згідно з чинним Кодексом законів про працю, відпустку можуть оформити ті, хто пропрацював як мінімум пів року. Але, якщо роботодавець дозволить, піти у відпустку можна і раніше.

За кожен відпрацьований місяць належить 2 дні відпустки. Тобто, якщо попросити відпустку через 2 місяці роботи, за законом можуть дати всього 4 оплачуваних дні. За погодженням із роботодавцем відпустку можна оформити за свій рахунок.

"Щорічні основна та додаткові відпустки в перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві", – йдеться в Кодексі Законів про працю (КЗпП).

Якщо безперервно пропрацювали як мінімум 6 місяців, то можна піти у відпустку хоч на 24 дні. Правда, така тривала перерва в роботі допускається, тільки якщо роботодавець дав згоду.

Якщо є виробнича необхідність, у відпустку можуть не відпустити. Перерви в роботі плануються заздалегідь, найчастіше представник відділу кадрів складає відповідний графік, а також пропонує співробітникам назвати дати, коли вони хочуть відпочити. Графік у письмовому вигляді повинні показати працівникові, і він повинен погодитися з ним.

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL додає: частина українців має право на більш тривалу відпустку. Наприклад, педагоги, ті, хто працює за комп'ютером (офісні співробітники) можуть розраховувати на додаткові дні відпустки.

"24 дні – встановлений законом мінімум. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то маєте право на додаткові чотири дні відпустки. Люди з інвалідністю першої і другої групи можуть претендувати на 30 днів відпустки, для третьої групи – 26 днів. Для працівників молодше 18 років відпустка встановлена на рівні 31 календарного дня", – пояснює юрист.

Як піти у відпустку і заробити більше?

Відпустка надається зі збереженням зарплати, але тут є важливий момент: рахується оплата відпускних по-особливому. Якщо йти у відпустку на 5 днів (із понеділка по п'ятницю) зарплата буде меншою, якщо піти у відпустку на 7 днів (із понеділка по неділю) зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (із суботи по неділю), то зарплата буде вищою.

Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо в місяці 22 робочих дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Відпочинок в Україні PIxabay

Так, працівник із такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. Тобто в сумі зарплата в цьому місяці складе 9421 гривню, замість належних 10 тисяч. Якщо ж оформити відпустку на 5 будніх днів + два вихідних до відпустки + два вихідних після неї, то оплата відпустки складе вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць складе 10776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн.

Скільки коштує відпустка

Літо 2020-го – період розквіту внутрішнього туризму, розповідає менеджерка з туризму Олена Гробняк. Українці бояться летіти навіть у Туреччину чи Єгипет, які ще зовсім недавно і за ціною, і за пропозицією здавалися куди більш привабливим за місцеві курорти.

Сім'ї традиційно їдуть на відпочинок на Азовське узбережжя, а молоді люди віддають перевагу відпочинку в Одесі, розповідає Гробняк. "Послугами туристичних агентств для внутрішнього туризму у нас користуватися не прийнято. Тури до Єгипту, Туреччини купують, але зараз приблизно маємо 20% від торішнього попиту", – розповідає Гробняк.

За оцінками експертів, мінімальна відпустка в Україні на сім'ю з трьох осіб обійдеться в 10 тис. грн. За ці гроші можна провести час на Азовському узбережжі. В Одесі оренда житла на добу варіюється від двох тисяч гривень.

"Якщо ви хочете відпочити в Одесі, готуйтеся до натовпів і черг. Зараз Південна столиця перетворилася мало не в єдиний курорт із розвиненою інфраструктурою", – говорить Гробняк.