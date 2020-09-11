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Економіка Швеції не витримала шоку, попри відсутність карантину

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Економіка Швеції не витримала шоку, попри відсутність карантину

Попри те, що Швеція не ввела режим самоізоляції, а її торговельні центри і ринки залишалися відкриті протягом усієї пандемії коронавірусу, економіка країни все ж постраждала.

Проте економічні наслідки пандемії вона відчуває не так сильно, як інші країни Європи. Про це йдеться в репортажі телеканалу France 24, повідомив російський сайт "ИноТВ".

Журналісти зазначили, що підхід Швеції до коронавірусу виявився спірним. Країна не ввела режиму ізоляції, хоча самі шведи і з повагою поставилися до порад свого уряду дотримуватися правил соціального дистанціювання.

На одному з головних стокгольмських ринків немає відвідувачів, які носять маски, а біля прилавків немає ні бар'єрів, ні попереджувальних знаків.

Уряд радив дотримуватися соціального дистанціювання і працювати з дому, якщо це можливо. Однак у розпал пандемії кількість людей, що залишали свої будинки, значно скоротилася.

Протягом усього цього часу торговельні центри і ринки залишалися відкриті, але підприємства все ж серйозно постраждали.

Продавці на ринку розповіли, що багатьом із них урізали зарплату, а інші – взагалі працювали без оплати, аби їх не звільнили.

"Економіка Швеції постраждала не так сильно порівняно з економіками інших країн Європи. Але можете не сумніватися, країна відчуває на собі наслідки пандемії. У період із квітня по червень шведська економіка впала на 8,6%, що стало найбільшим падінням за останні 40 років", – підсумувала журналістка Кетрін Норріс-Трент.

За даними Євростату, ВВП Євросоюзу в другому кварталі 2020 року показав рекордне падіння – 14,4% у річному вираженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швеції за перші шість місяців 2020 року померли 51 405 осіб, що стало рекордним показником із 1869 року – тоді через голод померла 55 431 особа.

Швеція відмовилася від жорсткого карантину через пандемію COVID-19 і не впала в "коронавірусну кому", відмовившись від закриття шкіл, зупинки промисловості і навіть від обов'язкового маскового режиму.

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