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"Я оптом віддам!" Аваков запропонував продати в Росію конфіскований героїн

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Героїн і кокаїн, який у наркоторговців вилучили українські поліцейські, глава МВС Арсен Аваков запропонував продати в Росію.

Так правоохоронець пожартував в п'ятницю, 23 серпня, під час колегії міністерства. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З початку 2019 го року вилучено понад 5 тонн наркотичного зілля. З яких майже 1 тонна героїну, 657 кг – кокаїну", – звітував про виконану роботу глава Нацполіціі Сергій Князєв.

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Аваков його перебив і звернувся до міністра фінансів Оксани Маркарової, яка сиділа ліворуч: "Я звертаюся до міністра фінансів, купіть у нас, будь ласка, це все. Нам дуже потрібні ці гроші. Прийміть закон відповідний. Я вам хоч оптом віддам. Я вас дуже прошу. Надішліть до Росії, вони там торгують літаками МЗС".

Маркарова напівсерйозно заперечила, що доведеться змінювати законодавство.

На відео цей момент з 26-ї хвилини.

Героїн, конфіскований поліцейськими

Героїн, конфіскований поліцейськими

facebook.com/artem.shevchenko.9

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський суд Києва заарештував членів банди наркоторговців, затриманих в Києві з 300 кілограмами героїну, проте одного підозрюваного відпустив під домашній арешт.

Одним з фігурантів резонансної розслідування зберігання 600 кг героїну під Києвом став екс-бізнесмен з Македонії. Підозрюваний стверджує, що всього лише "фасував фрукти" і отримував за це 1000 євро в місяць (близько 29 000 гривен).

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Тема
наркотрафік
Особа
Олександр Аваков
Місце
Україна
Теги
наркотики поліція Міністерство внутрішніх справ України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
только в Украине полицаи открыто торгуют наркотиками и жалуются на нехватку покупателей. Во многих странах за такое полагается по закону смертная казнь.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Авакян Вспомнил свою буйную молодость из 90-х
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро нерабы будут герычем лечиться,по советам Супрун,так шо оставьте себе. А еще говорят от него наступает такое весилье,шо можно в кастрюльках сутками стрыбать и спивать щеневмерлу
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