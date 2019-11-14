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14 листопада • оновлено в 14:07
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/ Ринки та компанії

Взяти у Росії $100 млрд: у Кабміні відреагували на ідею Коломойського

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Міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов розкритикував ідею олігарха Ігоря Коломойського відмовитися від співпраці з МВФ і взяти кредит на $100 млрд у Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів у Верховній Раді, у четвер, 14 листопада. "Я не коментую виступи бізнесменів. А ідея, що ми повинні брати зовнішнє фінансування, і від Росії, а не від МВФ, я з цієї ідеєю не погоджуюся", – сказав Милованов.

Що стосується співпраці з МВФ, то, за його словами, гроші від фонду поповнюють резерви Нацбанку. Якщо економіка України буде зміцнюватися, інфляція знизиться, а в країну підуть інвестиції, то з часом від допомоги можна буде відмовитися.

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Милованов відреагував на слова Коломойського

Милованов відреагував на слова Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду та взяти у Росії кредит на $100 млрд.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія негативно оцінив заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що фінансування Росії може замінити Україні кредит Міжнародного валютного фонду.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Тимофій Милованов Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
кредит МВФ
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ну вот( А мы то уже 100млрд. приготовили. Не хотят пановать хрюканы, не хотят..
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какие инвестиции в страну если у вас все работоспособное население разбежалось по заграницам. Да и вообще, смешные они, один говорить взять 100 лярдов, другой говорит не брать. Кто вам их даст то даже если и захотите? Вы 3 лярда отдавать не хотите, по судам таскаетесь. Репутации у вас уже никакой нет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как по мне по меньшей мере глупо они потом за эти деньги у нас всю территорию отожмут
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, дурчинова и всеукраинского логопеда паубия вернуть и даром отдадут..
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