Взяти у Росії $100 млрд: у Кабміні відреагували на ідею Коломойського

Міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов розкритикував ідею олігарха Ігоря Коломойського відмовитися від співпраці з МВФ і взяти кредит на $100 млрд у Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів у Верховній Раді, у четвер, 14 листопада. "Я не коментую виступи бізнесменів. А ідея, що ми повинні брати зовнішнє фінансування, і від Росії, а не від МВФ, я з цієї ідеєю не погоджуюся", – сказав Милованов.

Що стосується співпраці з МВФ, то, за його словами, гроші від фонду поповнюють резерви Нацбанку. Якщо економіка України буде зміцнюватися, інфляція знизиться, а в країну підуть інвестиції, то з часом від допомоги можна буде відмовитися.

Милованов відреагував на слова Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду та взяти у Росії кредит на $100 млрд.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія негативно оцінив заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що фінансування Росії може замінити Україні кредит Міжнародного валютного фонду.

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