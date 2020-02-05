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7 лютого • оновлено в 08:57
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ВВП України: у Мінекономіки сказали, що на нього впливатиме у 2020 році

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У Міністерстві економіки повідомили, що за підсумками 2019 року ВВП України зріс на 3,3%.

Цей показник майже збігається зі зростанням економіки у 2018 році. Однак драйвери (фактори, що впливають на зростання) змінилися. Про це йдеться в огляді економічної активності, який опублікувала пресслужба міністерства.

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"Так, суттєво уповільнилося зростання виробництва товарів та послуг, а в останні місяці року навіть спостерігалося падіння. Насамперед це відбувалося за рахунок виробничої сфери. Також, незважаючи на черговий рекорд урожаю зернових, уповільнилося сільське господарство. Натомість високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та низці галузей сфері послуг", – повідомили в Мінекономіки.

Що найсильніше впливало на економіку в 2019 році:

  • стабільно висока інвестиційна активність;

  • рекордний урожай зернових;

  • ослаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних воєн;

  • зростання купівельної спроможності населення;

  • зміцнення обмінного курсу гривні.

У Мінекономіки зробили прогноз на 2020 рік. "У 2020 році продовжиться реформування в усіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів. Однак дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем, дещо стримуватимуть зростання економіки загалом", – підсумували в міністерстві.

Економіка України

Економіка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні до кінця 2020 року не перевищить закладений в держбюджеті показник 27 грн/$.

Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити й по українській економіці.

Міністерство економіки очікує, що в першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою. А протягом усього 2020 року гроші в Україні будуть знецінюватися повільніше, ніж передбачалося раніше.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
ВВП Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
А чего не репостите Витренко? Треть доходов бюджета - транзит ахрессорского хазу.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Основная статья доходов транзит российского газа, ещё можно запланировать получение репараций. Равлики и экспорт мохнатого золота. Вот пожалуй и все.
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