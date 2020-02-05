ВВП України: у Мінекономіки сказали, що на нього впливатиме у 2020 році

У Міністерстві економіки повідомили, що за підсумками 2019 року ВВП України зріс на 3,3%.

Цей показник майже збігається зі зростанням економіки у 2018 році. Однак драйвери (фактори, що впливають на зростання) змінилися. Про це йдеться в огляді економічної активності, який опублікувала пресслужба міністерства.

"Так, суттєво уповільнилося зростання виробництва товарів та послуг, а в останні місяці року навіть спостерігалося падіння. Насамперед це відбувалося за рахунок виробничої сфери. Також, незважаючи на черговий рекорд урожаю зернових, уповільнилося сільське господарство. Натомість високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та низці галузей сфері послуг", – повідомили в Мінекономіки.

Що найсильніше впливало на економіку в 2019 році:

стабільно висока інвестиційна активність;

рекордний урожай зернових;

ослаблення глобального попиту на тлі посилення торговельних воєн;

зростання купівельної спроможності населення;

зміцнення обмінного курсу гривні.

У Мінекономіки зробили прогноз на 2020 рік. "У 2020 році продовжиться реформування в усіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об'єктів. Однак дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем, дещо стримуватимуть зростання економіки загалом", – підсумували в міністерстві.

Економіка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні до кінця 2020 року не перевищить закладений в держбюджеті показник 27 грн/$.

Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити й по українській економіці.

Міністерство економіки очікує, що в першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою. А протягом усього 2020 року гроші в Україні будуть знецінюватися повільніше, ніж передбачалося раніше.

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