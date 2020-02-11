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11 лютого • оновлено в 17:23
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/ Ринки та компанії

Всупереч санкціям? У Путіна сказали, коли запустять "Північний потік"

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Російський "Газпром" розраховує запустити газопровід "Північний потік-2" в обхід України наприкінці 2020 року.

Про це йдеться в презентації газового монополіста, що була підготовлена до дня інвестора компанії, передає "РИА.Новости". "Запуск: кінець 2020 року", – повідомляється в презентації, яку представили у вівторок, 11 лютого в Нью-Йорку.

А буквально напередодні в Росії заявили, що роботи по "Північному потоку-2" буде завершено незважаючи на будь-який опір США або інших країн.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Карта газопроводів РФ

Карта газопроводів РФ

"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Газпром Північний потік - 2
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сибирский ватник
сибирский ватник
Северный поток2 обязательно достроят,но вот непонятно,зачем США своими санкциями злят Европейцев.В чем смысл?
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hunt andres
hunt andres
У обоза столько удивления))) Разве вы что то новое услышали?)))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
hunt andres, это очередное колесо генотьбы для Украины.
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