Вперше з часів СРСР: Росія відмовилася возити гречку в Білорусь

Росія вперше з часів СРСР відмовилася продавати Білорусі гречку. Через це в республіці вирішили наростити власне її виробництво.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, йдеться на сайті глави держави. Спілкуючись з губернатором Могильовської області він звернув на вирощування цієї культури.

Поставки продуктів в Білорусь

"Подивися, щоб ми могли зробити гідну кількість. Тому що росіяни відмовилися з нами працювати, як це було в радянські часи, коли ми там більше закуповували гречки: там більше росте, ніж у нас", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавируса "наддержава" не може прогодувати своє населення. У РФ вже починається дефіцит їжі. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Росія опинилася на порозі колапсу через економічну кризи, епідемії коронавірусу і політики президента Володимира Путіна.

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