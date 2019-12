Впаде до $2000: з'явився руйнівний прогноз щодо біткоїну

Курс біткоїна протягом найближчих декількох місяців може впасти на 70% – до $2000.

Такий прогноз дав аналітик Byzantine General, повідомляє РБК. У своєму Twitter-акаунті він опублікував місячний графік криптовалюти, на якому показав перетин ковзаючих середніх. Востаннє таке траплялося в травні 2018 року, після чого ціна монети впала з $10 тис. до $3000. Якщо ситуація повториться, вартість монети опуститься до $2000.

The monthly MACD on #bitcoin just had a bearish cross.



Yikes. pic.twitter.com/kOB65aOAq3