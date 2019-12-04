Впаде до $2000: з'явився руйнівний прогноз щодо біткоїну

Курс біткоїна протягом найближчих декількох місяців може впасти на 70% – до $2000.

Такий прогноз дав аналітик Byzantine General, повідомляє РБК. У своєму Twitter-акаунті він опублікував місячний графік криптовалюти, на якому показав перетин ковзаючих середніх. Востаннє таке траплялося в травні 2018 року, після чого ціна монети впала з $10 тис. до $3000. Якщо ситуація повториться, вартість монети опуститься до $2000.

The monthly MACD on #bitcoin just had a bearish cross.



Yikes. pic.twitter.com/kOB65aOAq3 - Byzantine General (@ByzGeneral) 1 грудня 2019 р.

"З Byzantine General погодився аналітик порталу Сointelegraph Кіт Уейрінг. Він також назвав перетин середніх, що ковзають на місячному графіку, сигналом, що говорить на користь зниження вартості монети. Експерт додав, що курс біткоїна вийшов за нижню зі смуг Боллінджера, що підвищує ймовірність його падіння", – йдеться в публікації.

Як і інші експерти, аналітик порталу NewsBTC Аяш Джиндал більшою мірою очікує зниження вартості Bitcoin. На його думку, курс монети незабаром опуститься до $7000, а потім імовірно його падіння до $6500.

Наразі головна криптовалюта торгується на позначці в $7200, за добу вона подешевшала на 1,1%. За 24 години обсяг торгів монетою знизився на 9%, опустившись до $17,3 млрд.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник із червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна у понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня у $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

Курс біткоїна у ніч із п'ятниці на суботу, 26 жовтня, здійснив неймовірний стрибок майже на 30%, піднявшись до $9600.

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