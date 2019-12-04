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4 грудня • оновлено в 06:15
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Впаде до $2000: з'явився руйнівний прогноз щодо біткоїну

1.5т
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Курс біткоїна протягом найближчих декількох місяців може впасти на 70% – до $2000.

Такий прогноз дав аналітик Byzantine General, повідомляє РБК. У своєму Twitter-акаунті він опублікував місячний графік криптовалюти, на якому показав перетин ковзаючих середніх. Востаннє таке траплялося в травні 2018 року, після чого ціна монети впала з $10 тис. до $3000. Якщо ситуація повториться, вартість монети опуститься до $2000.

"З Byzantine General погодився аналітик порталу Сointelegraph Кіт Уейрінг. Він також назвав перетин середніх, що ковзають на місячному графіку, сигналом, що говорить на користь зниження вартості монети. Експерт додав, що курс біткоїна вийшов за нижню зі смуг Боллінджера, що підвищує ймовірність його падіння", – йдеться в публікації.

Як і інші експерти, аналітик порталу NewsBTC Аяш Джиндал більшою мірою очікує зниження вартості Bitcoin. На його думку, курс монети незабаром опуститься до $7000, а потім імовірно його падіння до $6500.

Наразі головна криптовалюта торгується на позначці в $7200, за добу вона подешевшала на 1,1%. За 24 години обсяг торгів монетою знизився на 9%, опустившись до $17,3 млрд.

Впаде до $2000: з'явився руйнівний прогноз щодо біткоїну

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції та перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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