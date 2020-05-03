Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Води в Криму майже не залишилося: півострів опинився на межі нової екологічної катастрофи

24.9т
Читати матеріал російською

Через посушливий квітень запаси води у водосховищах анексованого Росією Криму скоротилися до 95 млн кубометрів. Це на 110 млн менше, ніж було у 2019 році.

Про це повідомили на сайті гідрометцентру Криму. За їхніми даними, середній приплив води в водосховища півострова від річок Демерджі і Малий Салгір був у межах 38-53% норми, а на решті річок переважно в межах 3-21% норми. Це дуже мало.

Вода в Криму

Вода в Криму

У горах, як і в березні, спостерігався істотний недобір опадів: на вододілі Ай-Петрі – 29% норми, на Ангарському перевалі – 36% норми. Відсутність опадів призвела до низького рівня води у всіх річках та інших водоймах, а в районі Алушти, Судака і Феодосії вони і зовсім пересихали.

"Приплив води в водосховища природного стоку в квітні був незначним. Загальний запас води у природних водосховищах на початок травня склав 94,78 мільйона кубометрів, що на 11,48 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому, і на 110,1 мільйона кубометрів менше, ніж на початок травня 2019 року", – повідомили в гідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму сподівається, що запасів води на півострові вистачить до середини літа. Вони розраховують на дощі, які повинні поповнити водосховища.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим без води
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
9
19
Смішно
69
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Майдановцы. и что же вы так украинскую территорию до экологической катастрофы довели?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Сокол Николай
Сокол Николай
Где то в Крыму... У вас есть ВОДЫ ? Нужно говорить, у вас есть ВОДА ? Тогда дайте мне ВОДА. Нужно говорить, дайте мне ВОДЫ. Я вижу, что у вас х...й напьёшься...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Andria Viktor
Andria Viktor
А как же Белое море,Таймыр,там воды не меряно,крымчане,вас ждут курортные зоны Сибири и ДВ.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги