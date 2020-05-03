Води в Криму майже не залишилося: півострів опинився на межі нової екологічної катастрофи

Через посушливий квітень запаси води у водосховищах анексованого Росією Криму скоротилися до 95 млн кубометрів. Це на 110 млн менше, ніж було у 2019 році.

Про це повідомили на сайті гідрометцентру Криму. За їхніми даними, середній приплив води в водосховища півострова від річок Демерджі і Малий Салгір був у межах 38-53% норми, а на решті річок переважно в межах 3-21% норми. Це дуже мало.

Вода в Криму

У горах, як і в березні, спостерігався істотний недобір опадів: на вододілі Ай-Петрі – 29% норми, на Ангарському перевалі – 36% норми. Відсутність опадів призвела до низького рівня води у всіх річках та інших водоймах, а в районі Алушти, Судака і Феодосії вони і зовсім пересихали.

"Приплив води в водосховища природного стоку в квітні був незначним. Загальний запас води у природних водосховищах на початок травня склав 94,78 мільйона кубометрів, що на 11,48 мільйона кубометрів менше, ніж місяць тому, і на 110,1 мільйона кубометрів менше, ніж на початок травня 2019 року", – повідомили в гідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Росією Криму сподівається, що запасів води на півострові вистачить до середини літа. Вони розраховують на дощі, які повинні поповнити водосховища.

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