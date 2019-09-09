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10 вересня • оновлено в 06:45
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Несподіваний розворот курсу: власники біткоїна втратили $8 млрд

16.2т Читати матеріал російською

Курс біткоїна в понеділок, 9 вересня, впав до $10 246, а загальна капіталізація знизилася до $186 млрд.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, за добу криптовалюта подешевшала на 2,5%, а з п'ятниці загальна вартість "монети" впала на $8 млрд.

Падіння вартості біткоїна почалося у вихідні. Якщо 6 вересня він коштував понад $10 860, то в суботу "з'їхав" до $10 400. А з початком нового тижня впав ще більше.

Як падав курс біткоїна у вихідні

Як падав курс біткоїна у вихідні

CoinMarketCap

Разом із власниками біткоїна зазнають втрат і власники інших цифрових валют. Правда, за добу їхній курс просів не так помітно – в середньому на 0,5-1%.

Експерти з криптовалюти це пов'язують із заявою глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про вимоги до криптовалюти від Facebook.

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"Віртуальна валюта Libra, яку створює соцмережа, за його словами, повинна відповідати найжорсткішим стандартам. Після цих заяв курс криптовалют знизився", – пояснюють у ForexClub.

За їхнім прогнозом, цифрові гроші дешевшатимуть і далі. Біткоїн може впасти до $10 100, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $65.

Біткоїн за вихідні подешевшав

Біткоїн за вихідні подешевшав

bloomchain.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн курс валют
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