Несподіваний розворот курсу: власники біткоїна втратили $8 млрд

Курс біткоїна в понеділок, 9 вересня, впав до $10 246, а загальна капіталізація знизилася до $186 млрд.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, за добу криптовалюта подешевшала на 2,5%, а з п'ятниці загальна вартість "монети" впала на $8 млрд.

Падіння вартості біткоїна почалося у вихідні. Якщо 6 вересня він коштував понад $10 860, то в суботу "з'їхав" до $10 400. А з початком нового тижня впав ще більше.

Як падав курс біткоїна у вихідні CoinMarketCap

Разом із власниками біткоїна зазнають втрат і власники інших цифрових валют. Правда, за добу їхній курс просів не так помітно – в середньому на 0,5-1%.

Експерти з криптовалюти це пов'язують із заявою глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про вимоги до криптовалюти від Facebook.

"Віртуальна валюта Libra, яку створює соцмережа, за його словами, повинна відповідати найжорсткішим стандартам. Після цих заяв курс криптовалют знизився", – пояснюють у ForexClub.

За їхнім прогнозом, цифрові гроші дешевшатимуть і далі. Біткоїн може впасти до $10 100, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $65.

Біткоїн за вихідні подешевшав bloomchain.ru

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена у 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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