У "Нафтогазі" визнали фатальну помилку з "Газпромом": Вітренко сказав, чому програли суд

Україна не змогла домогтися від "Газпрому" підвищення тарифу на транзит газу через те, що співробітники "Нафтогазу" неправильно оформили позов.

При цьому "Нафтогаз" за іншими вимогами в рамках Стокгольмського арбітражу вщент розбив російського монополіста. Про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, виступаючи на зустрічі з членами Energy Club, повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Перемога над "Газпромом" у суді

"Співробітники "Нафтогазу" при складанні документу-прохання до "Газпрому" не дотрималися формальні вимоги", – пояснив Вітренко.

Водночас топ-менеджер заявив, що в рамках арбітражу зобов'язання "бери або плати" за попередні періоди, які стосувалися покупки газу у Росії, були чи не вперше в історії європейських довгострокових контрактів були визнані кабальними.

Як перемогли "Газпром"

Як вдалося перемогти Росію в суді

"Незважаючи на те, що це європейська практика, в нашому контракті з РФ не було інших пунктів, які є в європейських контрактах. На цьому будувалася лінія захисту. Ми посилалися на секцію 36 законодавство Швеції. Вона стосувалася прасок та пральних машин. Нас потролили за це арбітри. Коли я це прочитав – думав, що ми точно пропали. Але це спрацювало", – сказав Вітренко.

За його словами, європейці були здивовані умовами контракту, який Україна підписала з РФ: "Ви ж юридично не могли таке виконувати!".

Що ця перемога дала Україні

За словами Вітренка, якби Україна не переглянула умови комерційної діяльності з "Газпромом", то вони б її "вбили". Справа в тому, що РФ за правилом "бери або плати" вимагала від України близько $56,7 млрд плюс ледь не $15 млрд відсотків. Таких грошей взяти було б нізвідки.

Умови нового контракту

"Якщо відкинути відсотки, було б $56,7 млрд. Але ми розуміємо масштаб цієї проблеми. Якби ми не змінили комерційні умови з "Газпромом", то жодне внутрішнє підвищення тарифів в Україні, жодні зовнішні зміни не врятували б "Нафтогаз" і Україну. $56,7 млрд – це третина всіх доходів держбюджету. Це вдвічі більше, ніж сумарні витрати на оборону, освіту і медицину", – сказав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

За 2018 рік голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

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