Зростання ВВП на 40% і країна в смартфоні: Гончарук поставив масштабні завдання Кабміну

За п'ять років економіка України повинна зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.

Таке завдання поставив перед собою новий уряд, сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів.

"Ми поставили собі за мету, щоб у наступні 5 років економіка України виросла мінімум на 40%. Це дуже амбітні, але реалістична завдання. Це призведе, за нашими розрахунками, до появи близько 1 мільйона робочих місць", – сказав Гончарук.

Глава уряду заявив, що плани розвивати інфраструктуру.

"До нормального стану потрібно привести 24 тис. км доріг, щоб по них можна було їздити. Звичайно, 15 аеропортів мінімум, 5 портів, запустити внутренневодние шляху. Потрібно покрити всю країну якісним швидкісним інтернетом", – заявив прем'єр-міністр України.

Наступна масштабна задача – подолання бідності.

"Зараз прожитковий мінімум, задекларований на папері, не відповідає тому, що в реальності. Очевидно, що за ці гроші люди не можуть прожитий. Цей мінімум повинен бути переглянутий", – сказав Гончарук.

Також уряд збирається переглянути тарифи: "Цифра в платіжці повинна бути менше. Ми над цим працюємо".

Гончарук поставив масштабні завдання Кабміну

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