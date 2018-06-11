Війна з "Нафтогазом" затягується: води і газу в Києві не буде ще довго

Незважаючи на зусилля міської влади, Київ в будь-який момент може залишитися без води і газу.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила радник мера Києва з питань житлово-комунального господарства Юлія Грамотна.

"Ситуація щодо конфлікту з "Нафтогазом", в результаті якого Київ може залишитися без води і газу, по суті, не зрушила з місця. Зараз все знаходиться на етапі переговорів. "Нафтогаз" зайняв вкрай жорстку і деструктивну позицію. Він не поставляє газ ряду котелень міста Києва через необхідність взяття нами на себе всіх боргів, які були накопичені в господарській системі "Київенерго". Ми з таким станом речей не згодні", - сказала Грамотна.

"Ми наполягаємо на тому, що спочатку ці борги потрібно розібрати. По деяким категоріям боргів, по нарахуваним штрафам і пені зараз йде судовий розгляд. На сьогоднішній день навіть немає точної суми боргу. Ми наполягаємо на тому, щоб були укладені хоча б тимчасові договори з "Київтеплоенерго", щоб підприємство почало нормально працювати і постачати газ і гарячу воду киянам, а паралельно розбиратися з боргами", - сказала Грамотна.

"Ми закликаємо "Нафтогаз" до конструктивного вирішення питання, а не до маніпуляцій з боку монополіста. "Нафтогаз" же зайняв позицію, яка властива монополісту. Достатньо почитати останній пост пана Коболєва, щоб зрозуміти, що позиція "Нафтогазу" непохитна", - сказала грамотна.

Що стосується позиції "Нафтогазу", то в НАК говорять, що пробачити 4,8 млрд грн боргів не можуть, більш того, якщо державна компанія піде на такий крок, на відповідального за це рішення чекають проблеми. Так, відповідно до закону "Про теплопостачання", той, хто отримує право генерувати і транспортувати тепло, має взяти на себе зобов'язання сплатити борги. Тобто за законом, якщо "Київенерго" передало майновий комплекс, вибивати старі борги вони більше не зобов'язані.

"У випадку, якщо суб'єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс по виробленню теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування та постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)", - йдеться в 22 статті закону.

Більш того, в цьому ж законі сказано, що договір про постачання енергоносіїв укладається "виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування та постачання за попередній період". Тобто, згідно з буквою закону, "Київтеплоенерго" зобов'язані узгодити, яким чином вони будуть виплачувати борги, а вже після вимагати від "Нафтогазу" підключення до блакитного палива. Варто також відзначити, що з 4,8 млрд грн борги киян становлять лише 2,5 млрд грн. Решта - затримка з компенсацій субсидій і пільг, штрафи і пені.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що кияни стали заручниками конфлікту місцевої влади та головного постачальника блакитного палива - державного НАК "Нафтогаз". Поки сторони висувають взаємні вимоги та роблять гучні заяви "техногенну катастрофу", що насувається, велика частина столиці залишається без гарячої води. І якщо ситуація найближчим часом не зміниться, в серпні у киян пропаде електроенергія, а в жовтні - не буде опалення.