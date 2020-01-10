Війна гаряча і холодна: названо головні загрози для світової економіки в 2020 році

У 2020 році світову економіку можуть розхитувати гаряча війна на Близькому Сході, холодна війна між Китаєм і США, а також битва проти зміни клімату.

Погіршити ситуацію може також взаємодія цих факторів. Таку думку висловив економічний оглядач Le Monde Філіп Есканд, пише "Инопресса". У публікації детально обговорюються загрози:

Гаряча війна, іскрою до якої стала ліквідація 2 січня генерала Касема Сулеймані.

Експерт вважає, що це найперша і найбільш невідкладна проблема. "Дональд Трамп свідомо взяв на себе ризик реального збройного конфлікту. Баланс сил не сприяє бойовим діям, однак у Ірану є кошти, щоб посіяти хаос в регіоні Перської затоки, що є центром нафтового світу. На передовій опиняються монархії Саудівської Аравії, Еміратів або Катару, де розташовані американські бази. Ціни на нафту проявляють помірну реакцію, проте серйозний конфлікт може докорінно змінити ситуацію", – зазначає автор статті.

Ліквідація Сулеймані

Ще однією "гарячої" загрозою крім Ірану в Le Monde вважають Туреччину, яка вступає у внутрішній конфлікт в Лівії. Нею може рухати інтерес до нафти.

Нова холодна війна між США і Китаєм.

Штати стурбовані посиленням потужності Китаю і його руйнівним впливом на промисловість США. "У відповідь на це Серединна імперія запустила масштабний процес націоналізації своєї промисловості, особливо в сфері високих технологій. Протягом двох років комп'ютери, інтегральні схеми і програмне забезпечення китайських адміністративних установ стануть локальними (будуть вироблятися не за кордоном, а в самому Китаї, - Ред.)", – вказує Есканд.

Торгова війна США і Китаю

Автор вважає, що Китай вже досить сильний, щоб обійтися без західних технологій. "Залізна завіса" опускається над міжнародними торговими відносинами. З 2017 року товарообіг між двома країнами впав на 9%, а прямі інвестиції – на 60%", – пише Le Monde.

Екологічна загроза коли "людина загрожує сам собі".

"Пожежі, що спустошили Австралію, є нагадуванням про те, як вміє мститися природа. Зміни клімату і пов'язаний з ними ланцюг циклонів, пожеж і повеней повинні підштовхнути людей до спільної боротьби проти глобального потепління. Однак все це, навпаки, їх розділяє. В розпал такого глобального безладу Європа, яка є провідним світовим експортером, голосом своєї Комісії робить шалену ставку на те, щоб запобігти цим трьом загрозам. З тим, щоб трансформувати екологічні обмеження у важіль економічного розвитку і показати приклад решті світу, який готовий впасти в заперечення і ізоляцію. Залишається лише побажати їй успіху", – резюмує оглядач.

Пожежі в Австралії

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВФ очікує уповільнення зростання економіки і масштабних проблем у зв'язку з торговельними війнами між США і Китаєм.

Всесвітній банк поліпшив прогноз по зростанню економіки (ВВП) України в 2019 році з 3,4% до 3,6%.

У 2020 році ВВП України може зрости на 3,7%, тоді як темпи зростання світової економіки будуть в межах 2,5%.

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