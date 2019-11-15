Відкриття ринку землі: в "Слузі народу" пояснили користь для українців

Відкриття ринку землі дозволить українцям отримувати більше грошей за здачу її в оренду.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуги народу" Олександр Дубінський в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 15 листопада.

"Це говорить про те, що зараз при ціні в 2 тисячі доларів людина, яка отримує 4 тисячі гривень на рік в якості орендної плати за землю, то вона за 10 років окупить цю нерухомість, якою є земля. Квартиру окуплять теж десь за 10-12 років.

Тобто, це реальна вартість земельних ресурсів. Відкриття ринку призведе до того, що можливість продати землю буде призводити до підвищення орендної плати. Тобто, не хочеш орендувати, то я продам. А це йде на користь", – заявив він.

Олександр Дубинський скріншот

Відкриття ринку землі, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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