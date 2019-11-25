Віддадуть Росії мільйони: "Укрзалізниця" втрапила у скандал із закупівлями

Філія "Укрзалізниці" зібралася купити у київської компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплене через угорську фірму.

"Південно-Західна залізниця" замовить 2900 тонн вугілля марки ДГ (13-100) вартістю 4 140-4 380 грн гривень за тонну з ПДВ. Про це з посиланням на результати торгів на ProZorro повідомили "Наші гроші".

"Фірма "Раксел" на підтвердження наявності вугілля надала контракт із фірмою "GMV Trading Company Kft." (Угорщина, створена у грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук). У контракті вказано, що паливо вивозиться з митної території Росії", – йдеться у публікації.

Наші гроші

Наші гроші

При цьому в тендерній пропозиції зазначено, що "виробником" вугілля є угорський "GMV Trading Company Kft.", а країною виробника – Росія.

Наші гроші

Ціна цього вугілля виявилася вдвічі вищою за вересневу ціну за формулою "Роттердам+" у 1 867-1 966 грн/т. Більше того, раніше в листопаді інші філії "Укрзалізниці" замовляли таке вугілля трохи дешевше – за ціною від 3600 до 3900 грн/т. "Їхні ціни були без ПДВ, оскільки поставки вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ. Чому нинішні закупівлі не потрапили під пільгу, незрозуміло", – йдеться у публікації.

Сума пропозиції від фірми "Раксел" виявилася на 6% нижчою за очікувану вартість закупівель. При цьому її конкуренти в ході торгів не знижували ціну.

"Фірма "Раксел" має статутний капітал 1 тис грн. І зареєстрована у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. В. Верховинця, б. 10 у Києві. Потім адреса змінилася на вул. Жмеринська, б. 11 / 1, де розташована металобаза", – сказано у публікації.

У компанії постійно змінювалися директори, а на її засновницю Діану Пилипчинець зареєстровано понад сто юросіб. "Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ "СК Роял Хаус", пов'язане з групою "Приват", – йдеться у матеріалі.

Філія УЗ купить російське вугілля

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