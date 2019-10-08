Відберуть гроші у "Газпрому": Кабмін приготував Росії "газовий сюрприз"

Кабінет міністрів України доручив українським компаніям забезпечити Молдову імпортним газом з Європи в обхід "Газпрому".

Таке завдання для "Нафтогазу", "Укртрансгазу" і "Вінницягазу" з'явилося в розпорядженні уряду від 29 вересня на сайті Кабміну.

"Акціонерним товариствам " Нафтогаз" і "Укртрансгаз", ВАТ "Вінницягаз", Вінницької ОДА, Міненерго і НКРЕКУ (за згодою), вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом Могилів-Подільський Вінницької області для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдови газу з ЄС без участі публічного акціонерного товариства "Газпром", – сказано в документі з підписом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Місто Могилів-Подільський знаходиться на кордоні з Молдовою.

Могилів-Подільський на кордоні з Молдовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повністю підготувалася до опалювального сезону, накопичивши більше 20 млрд кубометрів газу в сховищах.

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною при його продовження.

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