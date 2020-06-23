Ви – засранці, – Зеленський емоційно звернувся до далекобійників

Президент України Володимир Зеленський звернувся до далекобійників та назвав "засранцями" тих, хто їздить з перевантаженням та руйнує дороги.

Він опублікував про це відеоролик, йдеться у повідомленні ТСН.

"Ми робимо "Велике будівництво" в країні, будуємо дороги, думаємо, як побудувати все згідно плану, як все встигнути. Але є різні водії, які їздять перевантажені, у яких своя робота. Яким все одно, що держава витрачає на 1 кілометр доріг приблизно 1 мільйон доларів. Ми вирішили побороти цю проблему. Вирішили зробити пропускні пункти. А вони їх все одно об'їжджають. Виявилось, що вони створили групу "ГВК Ваговий контроль", у якій попереджають, де можна їхати, а де є контроль. ... Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці", – сказав Зеленський.

Він попросив водіїв якщо не допомагати, то хоча б не заважати. "Бо все одно ми всі чати знайдемо і вас також знайдемо. І буде боляче", – підсумував Зеленський.

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