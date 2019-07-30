Весь Кабмін – на вихід: хто займе місце Гройсмана, Супрун і Полторака

Партія президента Володимир Зеленський "Слуга народу" здобула перемогу на парламентських виборах і тепер в руках глави держави всі козирі.

Від його рішення буде залежати, хто стане прем'єром, спікером, хто займе місця в міністерствах і в правоохоронних органах.

OBOZREVATEL розібрався, кого можуть призначити в Кабмін від Зеленського.

На прем'єра розглядають п'ять кандидатур

Головний претендент на посаду прем'єра – Андрій Гончарук. Зараз він працює в офісі глави держави, а раніше очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

І в "Слузі народу", і наближені до президента джерела розповідають – шансів у Гончарука більше, ніж у інших претендентів. Однак рішення досі не прийнято. У пропрезидентській партії все ще розглядають можливість створити коаліцію з "Голосом". І хоча представник Зеленського в Кабміні вже заявив – коаліція є і це монобольшість, можливість об'єднатися з політичною силою Святослава Вакарчука не виключають. А тоді кандидатуру прем'єра від коаліції також доведеться узгоджувати.

Та й сам Вакарчук в коментарі OBOZREVATEL не виключив можливість зайняти вказане крісло. Однак, головна посаду в уряді – квота тієї партії, яка здобула перемогу на виборах. Крім Гончарука, новоспечені політики називають кандидатури глави РНБО Олександра Данилюка та колишнього міністра економрозвитку Айварас Абромавичус.

Правда, вони не до кінця відповідають принципам, які публічно озвучив глава держави. Він хоче на посаду прем'єра професіонала, який раніше не займав керівні посади ні в Раді, ні в уряді. А Данилюк і Абромачюс побували на посаді міністра.

Більш несподівані кандидатури, які також звучать в пресі – керівництва "Нафтогазу". Глава правління Андрій Коболєв і виконавчий директор Юрій Вітренко, як написали в американському аналітичному центрі Atlantic Council, також мають шанси керувати країною. Що цікаво, про ці менеджерах раніше схвально відгукувався власник "1+1".

Коболєв і Вітренко – у відкритому конфлікті один з одним, а разом воюють вже кілька років з Кабміном. Чинний прем'єр Володимир Гройсман незадоволений, що "Нафтогаз" нібито не бажав знижувати ціни на газ, вів свою гру в переговорах з МВФ, провалив план з видобутку газу. І якщо перші два пункти – повністю залежали від самого уряду. Те з програмою "20/20" (наростити до 2020 року видобуток до 20 млрд куб.м) дійсно не вийшло.

Днями і в самому "Нафтогазі" погодилися – виконати її неможливо. І хоча вони ж розробляли зазначені плани, намагалися втілити їх в життя, більшість успіхів зосереджено навколо відносин з "Газпромом". "Нафтогаз" показував непогані результати в судах, відстоював інтереси України в переговорах тощо.

Хто потрапить до Кабміну від Зеленського

Зараз в команді президента активно розглядають можливі призначення і в окремих міністерствах. Найбільше впевненості на рахунок двох відомств – Мінздава і міністерства освіти і науки. Місце Уляни Супрун може зайняти експерта Сергія Бабака, а посаду Лілії Гриневич пророкують засновнику мережі клінік "Борис".

Сергій Бабак – доктор технічних наук, кандидат економічних наук, співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього спрямування Українського інституту майбутнього. 11-й номер у списку партії "Слуга народу". Радуцький же навчався в Національному університеті фізкультури і спорту.

Новини Зеленський призначив відомого медійника своїм радником

Найбільш ймовірна кандидатура на посаду міністра від команди Зеленського – Вадим Пристайко як глава МЗС. Раніше він працював заступником міністра, був послом України в Канаді. Незважаючи на звернення, Рада відмовилася офіційно звільняти міністра Павла Клімкіна та призначати на його посаду Пристайко. Але нове скликання парламентаріїв, який великою частиною буде складатися з "Слуги народу", без проблем зможе затвердити будь-яке рішення глави держави.

Джерела OBOZREVATEL також вказує ще на одного претендента – молодого бізнесмена Андрія Загороднюка, хто чесно заробляє на тендерах. З одним з найважливіших міністерств його пов'язують кілька громадських посад. Спочатку він входив до Ради волонтерів при міністерстві оборони, а потім очолив Офіс реформ відомства, який фінансується за рахунок міжнародних грантів.

І хоча особливими досягненнями "реформатор" не запам'ятався, молодого бізнесмена активно продавлюють на посаду міністра оборони воюючою країни. При цьому зв'язку батька і причетність до великого бізнесу вказує на зв'язок Загороднюка з одним з мільярдерів.

Кадрові рішення Зеленського

Кого звільнив Зеленський:

Олександр Власов, в.о. глави Фіскальної служби. На посаді з вересня 2018-го. За те, що не звільнив, а відправив митників, що не сподобалися президенту, у відпустку. Заяву написав за власним бажанням;

Віктор Кривицький – начальник Волинської митниці ДФС. Працював із 15 грудня 2016 року:

Микола Салагор – начальник Чернівецької митниці ДФС. На посаді – з 22 жовтня 2014 року;

Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС. На посаді – з 18 липня 2018 роки;

Левко Прокіпчук – начальник Львівської митниці ДФС. На посаді – з 18 вересня 2015 року.

Володимир Зеленський напередодні парламентських виборів влаштував тур по регіонах. Але замість звичних виборцю мітингів і обіцянок глава держави почав звільняти чиновників. Нібито з метою боротьби із контрабандою. І хоч за Конституцією президент не має права займатися кадровими рішеннями на митниці, під політичним тиском всі фіскали, що потрапили під роздачу, погодилися написати заяви.

Але і на цьому Зеленський не зупинився. В.о. глави Фіскальної служби Олександр Власов також впав у немилість. Його "попросили на вихід" за те, що він не звільнив, а відправив митників, що не сподобалися президенту, у відпустку. "Ми з вами домовилися, що ви звільните митників, якщо вони самі не напишуть заяви на звільнення. Після цього я побачив ваш пост у Facebook, і дуже радів, що дійсно нормальна людина з'явився, і побачив, що ви їх звільнили. Але надані мені реальні документи не збігалися з вашим постом у Facebook. тобто ви людей відправили у відпустку", – заявив глава держави і відразу ж попросив написати заяву і самого Власова.

Той виконав прохання президента. Щоправда, у заяві попросив усунути його від функцій виконувача обов'язків глави відомства, а не звільнити за власним бажанням. Тобто, цілком ймовірно, Власов може обійняти свою штатну посаду – начальника Одеської митниці.

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