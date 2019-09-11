Верховна Рада змінила закон про приватизацію: що відомо

Верховна Рада України в середу, 11 вересня, затвердила поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування у ВР суперечило Конституції.

За законопроєкт №1037 проголосували 313 народних депутатів (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

У пояснювальній записці до документа зазначено, що відповідно до закону "Про приватизацію державного та комунального майна", з числа депутатів утворюється Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації.

Але ця норма суперечить Конституції України.

"Стаття 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної Ради України не віднесено", – йдеться в пояснювальній записці.

Цю статтю із закону про приватизацію виключили.

Що змінилося в законі

Отже, в Раді ліквідували парламентську Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації.

Результати голосування

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