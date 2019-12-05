Великі АЗС викрили в нечесних цінах: що вирішили в АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав ряд великих мереж АЗС знизити ціни на бензин і дизель. На це їм дали 10 днів.

Приводом для цього стало спостереження за ринком з червня по листопад. Воно показало, що оптові ціни на пальне впали, а ось його вартість на українських АЗС залишилася практично незмінною. Про це повідомили в прес-службі АМКУ.

Зокрема перевірки показали, що за цей період оптові ціни на бензин А-95 і дизпаливо в середньому знизилися майже на 20%, а курс долара до гривні, який також впливає на ціни, знизився майже на 12%. Тоді як роздрібна вартість палива впала тільки на 5-5,6%.

"При цьому рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 і дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (бренди WOG, OKKO і UKRNAFTA) залишився практично незмінним", – відзначили в АМКУ.

Тому в комітеті зажадали від мережевих АЗС, які працюють під брендами WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG і GLUSCO встановити ринкові ціни на бензин і дизель. Про це компанії зобов'язані відзвітувати у 10-денний термін.

АЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Миколаєві на автозаправний станції ОККО в авто Національної поліції замість бензину заливали дизель, в результаті чого пошкодженими виявилися 17 службових машин.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 6,5 млрд грн чотири тютюнових гіганта з фабриками в Україні і дистриб'ютора "Тедіс Україна". В останній компанії звинувачення відкинули.

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