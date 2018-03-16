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"Велике свято": "Укртрансгаз" пожартував над "Газпромом" через транзит

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Російський "Газпром" вперше з початку 2018 року підняв тиск на вході в газотранспортну систему України до мінімального контрактного рівня.

"Можливо, якесь велике свято? Вперше з 12 грудня 2017 року "Газпром" підняв тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в ГТС України до 60 кгс/кв см. Несподівано, але приємно, регулярніше б так", - повідомив "Укртрансгаз" у Facebook.

Зокрема, український оператор газотранспортної системи зазначив, що "Газпром" регулярно знижує тиск газу на кордоні.

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"Останні роки "Газпром" зовсім не балує нас виконанням своїх технічних зобов'язань по транзитному контракту, всього лише 10% таких "святкових" днів було в 2017 році", - резюмували в "Укртрансгазі".

Нагадаємо, що 2 березня "Газпром" на 20% знизив тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам з метою демонстрації того, що Україна нібито є ненадійним транзитером.

Пізніше російський монополіст заявив про розрив контрактів з "Нафтогазом" про постачання і транзит природного газу, а також направив повідомлення про початок процедури розірвання відповідних договорів.

Як повідомляв "Обозреватель", 3 березня у "Нафтогазі" заявили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "Обозреватель".

Теми
Поставки газу в УкраїнуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
"Укртрансгаз"Газпром
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