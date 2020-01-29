В "Укрзалізниці" вирішили звільнити Кравцова: в Кабмін прийшли документи - ЗМІ

Наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова.

Про це з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів повідомила "Економічна правда". "За його словами, в Кабмін надійшли документи на звільнення Кравцова", – уточнило видання.

Замість Кравцова в.о. голови правління "Укрзалізниці" можуть призначити члена наглядової ради Желька Марчека.

Звільнення Кравцова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.

Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.

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