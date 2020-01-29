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29 січня • оновлено в 09:49
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В "Укрзалізниці" вирішили звільнити Кравцова: в Кабмін прийшли документи - ЗМІ

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Наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова.

Про це з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів повідомила "Економічна правда". "За його словами, в Кабмін надійшли документи на звільнення Кравцова", – уточнило видання.

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Замість Кравцова в.о. голови правління "Укрзалізниці" можуть призначити члена наглядової ради Желька Марчека.

Звільнення Кравцова

Звільнення Кравцова

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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