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В Україну повертається корупційний спрут: чим загрожують "нові паспорти" від Арахамії

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В Україні на День Незалежності компанія IIG презентувала тригодинне "технологічне шоу". Показали "державу в смартфоні", надшвидкі ID-паспорти і технологічну революцію. Презентував інноваторів Давид Арахамія. Він незабаром стане нардепом від "Слуги народу" і з великою ймовірністю очолить фракцію в парламенті.

IIG буквально повторило обіцянку президента Володимира Зеленського про цифровізацію держпослуг. Але, як виявилося, під новою вивіскою ховається старий корупційний спрут – консорціум ЄДАПС. А ті, хто обіцяють українцям цифрове майбутнє, упродовж багатьох років значно завищували ціни на документи, збирали зайві мільярди гривень і навіть стали фігурантами корупційного розслідування США. Зараз же їх активно лобіює один із найближчих соратників глави держави.

Зв'язок між IIG і ЄДАПС довести нескладно. І ось чому:

  • Члени IIG – колишні власники ЄДАПС;

  • У ЄДАПС та IIG один і той же фактичний власник – Юрій Сидоренко;

  • Двома компаніями керує одна людина – Ірина Обиденко;

  • Серед членів ЄДАПС і IIG одні і ті ж люди – зокрема й племінник Сидоренка.

Ребрендинг символу корупції в Україні

IIG похвалилися нібито найбільш сучасним і швидким друком паспортів. Перед публікою влаштували ціле шоу – паспорт надрукували за 10 хвилин. Серед основних спікерів – Давид Арахамія. "Щоб люди жили краще, має бути держава в смартфоні", – вкотре повторив гасло політик. На адресу компанії він не шкодував компліментів. "Якщо зараз подивитися, як держава взаємодіє з людиною, то це просто пекло", – обурився він.

Що цікаво, цією ж діяльністю займався скандальний консорціум ЄДАПС, який був буквально символом української корупції. Його ліквідували у 2016-му, а зараз він фактично переродився.

Арахамія лобіює ЄДАПС

Арахамія лобіює ЄДАПС

Що ж спільного між ЄДАПС і IIG? По-перше, серед членів нової IIG дві компанії, які були власниками старого ЄДАПС. Йдеться про "Голографія" і "Поллі-Сервісу". По-друге, у них є загальний керівник. Ірина Обиденко раніше очолював корупційний консорціум, а зараз – нове інноваційне підприємство. Ну і по-третє, кінцевим фактичним бенефіціаром компанії IIG, так само, як і ЄДАПС, є Юрій Сидоренко. Серед менеджерів нової компанії вказується його родичка – Марія Сидоренко.

В Україну повертається корупційний спрут: чим загрожують "нові паспорти" від Арахамії

Тобто консорціум закрили після цілої низки скандалів, а потім ті ж компанії з тим же власником і з тим же директором організувалися і презентували українцям своє нове "чудо". А в презентації нового-старого проекту бере участь один з найбільш наближених до президента Зеленському політик – Арахамія. Складно повірити, що він нічого не чув про подвиги тих, кого зараз просуває. Тепер головне завдання – знайти свої підходи у новій владі і сформувати "цифрову порядку". Якщо IIG це вдасться, вони зможуть відновити і навіть збільшити свої корупційні побори з усіх українців.

В Україну повертається корупційний спрут: чим загрожують "нові паспорти" від Арахамії

В Україну повертається корупційний спрут: чим загрожують "нові паспорти" від Арахамії

Годинне "технологічне шоу" оприлюднив, в тому числі, 112 канал. Майже три години відео, яке більше нагадує величезний рекламний ролик, також опублікували і на ютуб-каналі 112-го. OBOZREVATEL ознайомився з презентацією і з'ясував, що крім одного і того ж керівництва, в IIG засвітилися члени ЄДАПС Олександр Васильєв (племінник Сидоренко) і Андрій Первушин (ОТІ). А ще однією компанією-членом IIG – YS design – володіє все той же Сидоренко.

Чим же небезпечний ЄДАПС?

ЄДАПС заробляв близько 8 мдрд грн за рахунок друку документів суворої звітності. Це велика частина документів, починаючи від акцизів, паспортів і закінчуючи шкільними атестатами. Приватна структура фактично видавила з ринку державний комбінат "Україна", і за допомогою зв'язків в МВС отримала особливі права.

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Схему організували, як неодноразово писав OBOZREVATEL, начальник департаменту ресурсного забезпечення МВС Василь Грицак і власник консорціуму Юрій Сидоренко.

Тривалу боротьбу з монополією ЄДАПС вів на той момент глава Держпідприємництва Михайло Бродський. Він з 2010 року домагався ліквідації голографічного захисту паперового документообігу в більшості сфер. ЄДАПС з 2004 року продавав за істотно завищеними цінами захисні елементи до паперових бланків.

Представники монополіста домовлялися з керівником міністерства або відомства, що захисні елементи будуть використовуватися на більшості документів, за що керівник державного органу отримував "відкат". Використання голографічних елементів робило документ істотно дорожче і дозволяло ЄДАПС отримувати мільярдні прибутки на тендерах.

Через постійне використання корупційних схем, в Україні з'явилося 453 види бланків документів суворої звітності, вартість яких була необгрунтовано завищена через використання в них голографічних знаків. Фактично, це був ще один корупційний податок для українців, який потрібно було платити при кожному оформленні документів з елементами голографічного захисту.

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США обвиняют владельцев ЕДАПС в коррупции

Так, наприклад, атестати про повну загальну середню і вищу освіту при собівартості 2,2 грн випускники шкіл і вузів на той момент були змушені купувати за 35,64 грн. Дходи осідали на рахунках підгодованих держпідприємств і самого консорціуму ЄДАПС.

Видання Deutsche Welle, що посилається на сканкопію обвинувального акта, заявили, що США звинуватили в корупції власника ЄДАПС Юрія Сидоренка, його племінника Олександра Васильєва, а також чиновника ІКАО (структура ООН, що займається стандартами цивільної авіації) Мауріціо Сицилиано. Тобто фактично махінації українців досягли такого рівня, що коштів вистачило навіть для того, щоб підкупити чиновника ООН і почати заробляти на міжнародних схемах.

Визнали злочину в ЄДАПС і українські правоохоронці. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що апарат МВС протягом 2010-2013 років у консорціуму ЄДАПС закупив бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка в середньому в чотири рази перевищувала собівартість. Відомство віддало "зайвих" 300 млн грн! І це тільки водійські посвідчення – крихітна частина корупційного бізнесу, який намагається повернутися в Україну.

Спокуса повернення старих схем в "новій політиці" великий. Творцям зазначених схем уже вдавалося знайти підходи з владою і щодня збирати з українців данину у вигляді завищених платежів за документи. Тепер же стара-нова компанія з тим же змістом, але з іншою вивіскою пропонує українцям надсучасні, безкоштовні і швидкі паспорта. Головне ж завдання – звабити нову владу і отримати вплив. Як мінімум один впливовий прихильник у компанії вже є Арахамія. Чи розпізнають в команді Зеленського корупційну легенду і чи зможуть нові антикорупційні органи попередити схеми – покаже час.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
корупція
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Ну, нормально, хлопці прийшли рубити бабло. А ви - реформатори, реформатори... Вибори закінчились, починається робота.
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