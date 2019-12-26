В Україні ввели в обіг нові монети по 10 гривень

Національний банк України ввів у обіг дві нові монети, присвячені українським військовим, і одну – військовому автомобілю "КрАЗ-6322 "Солдат". Тираж кожної – 1 млн штук.

Пам'ятна монета "На варті життя" – данина поваги військовим медикам. Її номінал 10 гривень, і в обігу вона з'явилась у четвер, 26 грудня. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Нова монета

Монета номіналом 10 гривень "Учасникам бойових дій на території інших держав" теж з'явилась в обігу 26 грудня. Вона присвячена миротворцям.

Нова монета

"З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 40 000 українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 000 осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах", – сказано на сайті НБУ.

Також 26 грудня Нацбанк випустив пам'ятну монету номіналом 10 гривень, яка присвячена автомобілю КрАЗ-6322 "Солдат". Це базовий автомобіль Збройних сил України, призначений для перевезення людей і вантажів. З його допомогою буксирують літаки на аеродромах, а також перевозять артилерійські системи.

Нова монета

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в серпні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають у кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

Нацбанк України в п'ятницю, 20 грудня, ввів в обіг нову монету – номіналом 5 гривень. До цього найбільший номінал був 2 гривні.

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