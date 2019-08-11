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В Україні знизяться ціни на бензин: коли і на скільки

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В Україні ціни на бензин в найближчі тижні можуть знизитися на 3-5% в зв'язку зі зміцненням курсу гривні по відношенню до долара.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Ілля Несходовський. Серед факторів, що впливають на вартість бензину в Україні, експерт також назвав падіння світових цін на нафту.

На питання, як вплине зниження курсу долара на вартість бензину, експерт зазначив: "Вплине, але цей вплив має певний лаг. Це не станеться завтра-післязавтра. Зазвичай, це два тижні. Будуть нові закупівлі".

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"Я думаю, що буде зниження ціни, питання в тому, наскільки. У нас є введення додаткового податку на дизельне паливо на 3,75%. Це позначиться на ринках, але буде згладжено курсом долара. Тому зниження цін на дизельне паливо буде мінімальним. А на бензин буде близько 3-5% зниження вартості, але не більше", – спрогнозував економіст.

Також Несходовський зазначив, що ціна на бензин буде визначатися за світовими цінами на нафту. Як пояснив експерт, уповільнення темпів зростання світової економіки свідчить про те, що ціни зростати не будуть.

В Україні знизяться ціни на бензин: коли і на скільки

dsnews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні АЗС за липень знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Бензин в Україні Світові ціни на нафту
Особа
Ілля Несходовський
Місце
Україна
Теги
бензин нафта
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