Ремонт доріг: українцям пообіцяли кардинальні поліпшення найближчим часом

Україна за прикладом Євросоюзу має намір розвивати ринок приватних компаній, що надають послуги з утримання автомобільних доріг. Приватні підприємства працюють вже в 11 областях, з ними укладають спеціальні довгострокові контракти.

Про це розповіла в ефірі ObozTV директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко. За її словами, в новому році доріг у приватних руках побільшає.

"У нас є яскравий приклад ефективної роботи – це контракт, який "Укравтодор" спільно реалізує з турецькою компанією. Фінансує це Європейський банк реконструкції і розвитку. На період 7 років ділянку дороги М-06 на території Львівської області від Бродів до Стрия передали на умовах спеціалізованого договору в утримання турецькому підряднику, який зобов'язується протягом цього періоду підтримувати нормативні показники, закладені в контракті", – розповіла директор "Укрдорінвест".

За її словами, специфіка контракту в тому, що він підписаний на фіксовану загальну суму і чітко регламентує нормативи щодо утримання цієї дороги – наприклад, сніг після припинення снігопаду повинен бути прибраний у домовлений термін.

"В іншому випадку працює інформаційна система, яка не залежить від людського фактора. В неї занесені всі активи, вона моніториться в онлайн-режимі, фіксуються всі потенційні недоліки і відхилення від умов контракту. На підрядника накладаються в автоматичному режимі штрафні санкції. До кінця місяці підрядник отримає не ту фіксовану суму, на яку було підписано контракт, а суму з урахуванням штрафних санкцій", – пояснила Криворучко.

Директор ДП заявила, що в 2019 році таких відрізків в Україні стане більше.

"За результатами 2018 року в 11 областях працюють на контрактах з утримання доріг приватні компанії, а не державні. Це говорить про те, що розвивається конкуренція, підрядники оновлюють свою матеріально-технічну базу, закуповують техніку, яка необхідна для утримання доріг. Вони розуміють довгострокову перспективу, стабільність з точки зору дорожнього фонду, який гарантуватиме фінансування дорожньої галузі", – зазначила вона.

mygid.info

Як повідомляв ObozTV, директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко також розповіла, скільки грошей в Україні було виділено за підсумками 2018 року на ремонт доріг державного значення.

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