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8 вересня • оновлено в 11:35
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В Україні зміниться курс долара: аналітик назвав нову вартість

22.6т Читати матеріал російською

З понеділка, 9 вересня, в Україні може змінитися курс долара – аж до позначки 25,1 долара за гривню.

Такий прогноз дав у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин.

За його словами, зміцнення гривні до 25,14 грн/$ відбулося після того, як Нацбанк України знизив облікову ставку з 17% до 16,5% річних. Крім того, за заявами регулятора, в подальшому цикл пом'якшення монетарної політики продовжиться за умови уповільнення інфляції до 5%, а темпи зниження облікової ставки до 8% будуть залежати від ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження.

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"Ймовірно, за підтримки цих повідомлень гривня в найближчій перспективі продовжить своє зміцнення і йтиме до позначки 25,1 гривні за долар", – прогнозує Шевчишин.

З'явився прогноз курсу валют

З'явився прогноз курсу валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку на піввідсотка знизило облікову ставку – з 17% до 16,5% річних. Це здешевить кредити в Україні.

В Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Особа
Андрій Шевчишин
Місце
Україна
Теги
долар курс валют
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Александрович Борис
Александрович Борис
Откуда берутся эти сраные "ананитики" ?
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