Українцям ще раз знизять ціну на газ: який встановлено тариф

Ціна на газ для населення України в жовтні 2019 року знизилася на 4,9% (або на 220 грн) порівняно з тією, яка була у вересні. Тепер тисяча кубометрів коштує 4273 грн.

Кінцева вартість для споживачів також включатиме ціну за доставку. Про це повідомили в прес-службі "Нафтогазу". Загалом з квітня 2019 року ціна палива для населення знизилася на 32%.

Там додали, що українці платитимуть за газ менше, ніж він коштує на європейському ринку. Там ціни вже істотно збільшилися, але регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням.

"За умовами пропозиції, у жовтні споживачам буде запропоновано оплатити газ за нижчою, регульованою ціною. Придбаний газовий запас при цьому буде збережено на зимові місяці, коли очікується збільшення регульованої ціни. При цьому, якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок повному обсязі", – уточнили в "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року запровадять в дію новий розрахунок тарифу на газ. Максимальна ціна буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу".

Напередодні опалювального сезону українці масово отримують повідомлення про припинення газопостачання від операторів системи розподілу (облгазсбити). Ті вимагають погасити прострочену заборгованість.

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