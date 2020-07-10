В Україні Зеленський хоче обвалити курс до 30 грн: що буде з комуналкою, газом і цінами

В Україні, якщо завдання президента Володимира Зеленського виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, інфляція прискориться на 2,2 процентних пункту, подорожчає комуналку, бензин і газ.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк повинен активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту), і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки сумних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари і послуги. Але практично відразу ж після цього зростуть ціни. Що може змінитися:

Інфляція зростатиме спільно з курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками Володимира Мазуренка, у разі різкого подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 відсоткових пункти. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може вирости в ціні на 30-45 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть зростати ціни й на інші комунальні послуги: гарячу воду, опалення і навіть холодну воду та електроенергія.

Як можуть змінитися ціни з курсом у 30 грн/$:

банани: з 28-30 до 36 грн за кг;

газ: з 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без урахування абонплати);

загальне зростання цін: з 6 до 8,2% у 2020 році;

гаряча вода: з 97 до 108 грн за кубометр води у Києві.

Наприклад, кілограм бананів у супермаркетах в середньому коштує $1,2. Якщо зараз це 31,5 грн, то до кінця наступного року – 36,1 грн за кілограм.

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості й авто також прив'язаний до вартості долара. Всі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються у гривнях. Наприклад, квартира у Києві, яка зараз продається за 1 млн 80 тис. грн, після обіцяного курсу в 30 грн коштуватиме вже 1 млн 200 тис. грн. Така сама ситуація і з машинами. Їх привозять з-за кордону, ціни фіксують у доларах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.