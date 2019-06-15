В Україні закрили ще один великий банк

В Україні Фонд гарантував вкладів подав документи для ліквідації юридичної особи "Банк Меркурій". Вкладники отримали тільки частину своїх коштів, решта – згоріло.

Про це повідомляє прес-служба Фонду. Так, вкладникам повернули тільки до 200 тис. Грн, а якщо депозит був, наприклад, на 500 тис. Грн, різниця в 300 тис. "Згоріла". Банк "Меркурій" створений в 1992 році. К1 січня 2014 року найбільшими акціонерами банку "Меркурій" були ТОВ "Газко Захід" (12,8281%), ТОВ "Газко Схід" (10%) і ТОВ "ДБК" (12,7155%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2014 року загальний актив банку "Меркурій" становив 1,973 млрд грн.

Відзначимо, згідно з рейтингом надійності фінансових установ, до трійки найбільш "міцних" банків України потрапили фінансові установи з капіталом з Австрії, Польщі та Німеччини. Вони показали кращі результати за критеріями: обсяг сплачених податків з прибутку клієнтів по депозитах, виконання економічних нормативів НБУ і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтів, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень

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