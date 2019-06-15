ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Ринки та компанії

В Україні закрили ще один великий банк

7.4тЧитати матеріал російською

В Україні Фонд гарантував вкладів подав документи для ліквідації юридичної особи "Банк Меркурій". Вкладники отримали тільки частину своїх коштів, решта – згоріло.

Про це повідомляє прес-служба Фонду. Так, вкладникам повернули тільки до 200 тис. Грн, а якщо депозит був, наприклад, на 500 тис. Грн, різниця в 300 тис. "Згоріла". Банк "Меркурій" створений в 1992 році. К1 січня 2014 року найбільшими акціонерами банку "Меркурій" були ТОВ "Газко Захід" (12,8281%), ТОВ "Газко Схід" (10%) і ТОВ "ДБК" (12,7155%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2014 року загальний актив банку "Меркурій" становив 1,973 млрд грн.

В Україні закрили ще один великий банк

Новини
Долар подорожчав: опублікований свіжий курс валют в українських банках

Відзначимо, згідно з рейтингом надійності фінансових установ, до трійки найбільш "міцних" банків України потрапили фінансові установи з капіталом з Австрії, Польщі та Німеччини. Вони показали кращі результати за критеріями: обсяг сплачених податків з прибутку клієнтів по депозитах, виконання економічних нормативів НБУ і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтів, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
банк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel